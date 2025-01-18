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Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 16:11 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 16:16
Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi

Galatasaray'ın başarılı forvet oyuncusu Mauro Icardi özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile yaşadığı problemlerle uzun süre gündemde kalan Icardi, şimdilerde yeni sevgilisi China Suarez ile hayatına devam ediyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre; Icardi'nin Suarez'i İstanbul'a gelmesi için ikna edemediği ve menajerine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızı  Mauro Icardi yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süredir yurt dışında. Arjantin'de ameliyat olan başarılı forvet oyuncusu, yeni sevgilisi ile birlikte mutluluk pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Mauro Icardi, yaşadığı Wanda Nara krizinden dolayı uzun süre gündemden düşmemişti. Yeni kız arkadaşı ile oldukça mutlu olduğunu ifade eden Icardi'nin yeniden baba olacağı yönünde de haberler çıktı.

Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi - 1. Resim

"MAURO ICARDİ GALATASARAY'DAN AYRILIYOR!"

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez'i İstanbul'a getirmek istedi ancak bir türlü ikna edemedi. İspanya basınında çıkan haberlere göre; Suarez'in çeşitli iş anlaşmaları olduğu için İtalya ve İspanya'da olması gerektiği ve Türkiye'ye gelemeyeceğini ifade etti.

Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi - 2. Resim

Bu gelişmeden sonra menajerine talimat veren Mauro Icardi; İtalya ve İspanya'da oynamak istediğini ve bir takım bulması yönünde talimat verdiği çıkan haberlerde yer aldı.

Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi - 3. Resim

Bu gelişmeden sonra Galatasaray yönetiminden nasıl bir hamle geleceği de merak konusu oldu. İddialara göre Icardi'nin transferinden elde edilecek bütçe ile Victor Osimhen'i kadrosuna katacağı da belirtildi.

Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek! Menajerine talimat verdi - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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