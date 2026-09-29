Milli futbolcu Merih Demiral'dan İtalya mağlubiyeti sonrası açıklama! "Utanç duyuyoruz"

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 4-1'lik skorla kaybetti ve gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini aldı.

MERİH DEMİRAL ÖZÜR DİLEDİ

A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından milli futbolcu Merih Demiral, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bütün ülkeden özür dilediklerini belirten Merih Demiral, "Bize yakışmayan bir mağlubiyet. Bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Utanç duyuyoruz bu mücadeleden dolayı. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Önümüzde iki maç var. O maçlara en iyi şekilde çıkıp, en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Futbolcular olarak bütün sorumluluk bizde, bunun farkındayız. Tekrardan herkesten özür diliyoruz" dedi.