Milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya maçını değerlendirdi! "İnşallah sahadan galibiyetle ayrılırız"

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Uluslar A Ligi'nde yer alan Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

Milli futbolcu Zeki Çelik karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik, İtalya'nın disiplinli ve organize bir takım olduğunu söyledi.

İtalya'nın son dönemde istediği sonuçları alamadığını ancak bunun farkında olduğunu belirten Zeki Çelik, rakibin taktik disiplinine dikkat çekti. Çelik, "İtalya sistemli ve disiplinli oynayan bir ekip. Taktik açıdan her ayrıntıya dikkat ediyorlar. Bireysel olarak da oyuncularını tanıyorum. Yarın bize ciddi zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum. Özellikle duran toplarda etkili olabilirler. Buna karşı gerekli önlemleri alacağız. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılırız" dedi.

Bursa'da 8 yıl futbol oynadığını ve altyapı döneminin burada geçtiğini hatırlatan Zeki Çelik, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda milli formayla sahaya çıkmanın kendisi için özel olduğunu söyledi. Çelik, "Bursa'da 8 yıl geçirdim. Altyapıda çok değerli zamanlarım oldu. Bugün bulunduğum noktada Bursaspor'un büyük payı var. Çocukken bu statta oynamanın hayalini kurardım. Buraya her gelişimde taraftarlarımızın ilgisi ve desteği beni çok mutlu ediyor. Takım arkadaşlarım da bu atmosferden çok etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Milli takımın adaptasyon sürecini iyi geçirdiğini belirten Çelik, Fransa karşılaşmasında gol bulamamalarına rağmen ortaya konulan mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, "Takım olarak adaptasyon sürecimizi iyi geçiriyoruz. Fransa maçında da iyi bir futbol ortaya koyduk ancak golü bulamadık. Buna rağmen mücadelemiz üst düzeydi. Farklı oyun planlarına da uyum sağlayabiliyoruz. Takımıma güveniyorum ve yarın iyi bir karşılaşma oynayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"KENAN'IN YOKLUĞU BİZİ ETKİLİYOR"

Kenan Yıldız'ın sakatlığı hakkında da konuşan Zeki Çelik, genç futbolcunun milli takım kadrosunda yer alamamasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Çelik, "Kenan'ın burada olamaması hepimizi üzüyor. Yaklaşık 3 aylık bir sakatlık sürecinden geçecek. Çok kaliteli ve yıldız potansiyeline sahip bir oyuncu. Takımda bulunmaması elbette bizi etkiliyor. Ancak diğer arkadaşlarımız da onun yokluğunu kapatmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.