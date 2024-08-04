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Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 01:28 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 01:30
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında basketbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

MAÇLAR 6 AĞUSTOS’TA

Oyunlarda grup müsabakaları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar 6 Ağustos Salı günü Bercy Arena'da karşı karşıya gelecek.

Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların TSİ programı şöyle:

12.00 Almanya-Yunanistan

15.30 Sırbistan-Avustralya

19.00 Fransa-Kanada

22.30 Brezilya-ABD

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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