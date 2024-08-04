Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 01:28 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 01:30
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında basketbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basketbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
MAÇLAR 6 AĞUSTOS’TA
Oyunlarda grup müsabakaları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar 6 Ağustos Salı günü Bercy Arena'da karşı karşıya gelecek.
Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların TSİ programı şöyle:
12.00 Almanya-Yunanistan
15.30 Sırbistan-Avustralya
19.00 Fransa-Kanada
22.30 Brezilya-ABD
Kaynak: Anadolu Ajansı