Serdal Adalı, Murat Kurum'u makamında ziyaret etti!

07 Ocak 2025 23:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 23:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı makamında kabul etti.

Beşiktaş​ Başkanı Serdal Adalı​, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​'a ziyarette bulundu. Bakan Kurum sosyal medya hesabında Serdal Adalı ile yaptığı görüşmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.