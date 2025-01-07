Serdal Adalı, Murat Kurum'u makamında ziyaret etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 23:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 23:16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı makamında kabul etti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu. Bakan Kurum sosyal medya hesabında Serdal Adalı ile yaptığı görüşmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.
Kaynak: tgrthaber.com