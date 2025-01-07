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Serdal Adalı, Murat Kurum'u makamında ziyaret etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 23:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 23:16
Serdal Adalı, Murat Kurum&#039;u makamında ziyaret etti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı makamında kabul etti.

Beşiktaş​ Başkanı Serdal Adalı​, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​'a ziyarette bulundu. Bakan Kurum sosyal medya hesabında Serdal Adalı ile yaptığı görüşmesinin ardından bir paylaşımda bulundu.

Murat Kurum, Serdal Adalıyı kabul etti

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Kaynak: tgrthaber.com
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