Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?

Türkiye ile Fransa 7. kez karşı karşıya geliyor. Heyecanlı maça sayılı saatler kala Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı? sorularına cevap aranıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleşecek karşılaşmada Türkiye, Fransa'yı kendi sahasında ağırlayacak.

Kocaeli'de futbolseverleri bir araya getirecek mücadele öncesinde gözler karşılaşmanın oynanacağı stada çevrildi. Türkiye-Fransa maçı, 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak açıklandı.

Futbolseverler, mücadele öncesinde Türkiye ve Fransa'nın maç kadroları ile karşılaşmaya ilişkin gelişmeleri de takip edecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması 21.45'te başlayacak. Mücadele öncesinde takımların ısınma çalışmaları ve maç kadrolarının açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa maçı ATV ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanallar üzerinden maçı izleyebilecek.

Türkiye-Fransa maçına ilişkin bilgiler şöyle:

Maç: Türkiye - Fransa

Türkiye - Fransa Tarih: 25 Eylül 2026 Cuma

25 Eylül 2026 Cuma Saat: 21.45

21.45 Stat: Kocaeli Stadyumu

Kocaeli Stadyumu Yayın kanalları: ATV, CBC Sport

ATV, CBC Sport Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tabii. Haberde bu bölüm için hem SEO'ya uygun bir başlık hem de tabloyu düzenleyebiliriz. Verdiğin maç listesi, Türkiye ile Fransa A milli takımlarının önceki karşılaşmalarını gösteriyor; TFF ve AA kayıtlarında da bu altı maçın sonuçları yer alıyor.

TÜRKİYE FRANSA KAÇ KERA KARŞILAŞTI?

Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Türkiye 1 galibiyet alırken, Fransa 4 kez sahadan galip ayrıldı ve 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son mücadele ise 14 Ekim 2019'da Paris'te oynandı ve 1-1 sona erdi.