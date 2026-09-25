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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:17

Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?

Türkiye-Fransa maçı için geri sayım sona ererken futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı stadı araştırmaya başladı. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Türkiye-Fransa maçının hangi statta, ne zaman ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. Peki, Türkiye-Fransa maçı hangi statta oynanacak? İşte Türkiye-Fransa maçının oynanacağı stat ve karşılaşmaya ilişkin detaylar. MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 18:17

ile 7. kez karşı karşıya geliyor. Heyecanlı maça sayılı saatler kala Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı? sorularına cevap aranıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 'nda oynanacak. kapsamında gerçekleşecek karşılaşmada Türkiye, Fransa'yı kendi sahasında ağırlayacak.

Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?

Kocaeli'de futbolseverleri bir araya getirecek mücadele öncesinde gözler karşılaşmanın oynanacağı stada çevrildi. Türkiye-Fransa maçı, 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak açıklandı.

Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?

Futbolseverler, mücadele öncesinde Türkiye ve Fransa'nın maç kadroları ile karşılaşmaya ilişkin gelişmeleri de takip edecek.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması 21.45'te başlayacak. Mücadele öncesinde takımların ısınma çalışmaları ve maç kadrolarının açıklanması bekleniyor.

Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Fransa maçı ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanallar üzerinden maçı izleyebilecek.

Türkiye Fransa maçı hangi statta oynanacak? MAÇ İSTATİSTİKLERİ Türkiye Fransa kaç kere karşılaştı, kim daha çok kazandı?

Türkiye-Fransa maçına ilişkin bilgiler şöyle:

  • Maç: Türkiye - Fransa
  • Tarih: 25 Eylül 2026 Cuma
  • Saat: 21.45
  • Stat: Kocaeli Stadyumu
  • Yayın kanalları: ATV, CBC Sport
  • Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tabii. Haberde bu bölüm için hem SEO'ya uygun bir başlık hem de tabloyu düzenleyebiliriz. Verdiğin maç listesi, Türkiye ile Fransa A milli takımlarının önceki karşılaşmalarını gösteriyor; TFF ve AA kayıtlarında da bu altı maçın sonuçları yer alıyor.

TÜRKİYE FRANSA KAÇ KERA KARŞILAŞTI?

Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Türkiye 1 galibiyet alırken, Fransa 4 kez sahadan galip ayrıldı ve 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki son mücadele ise 14 Ekim 2019'da Paris'te oynandı ve 1-1 sona erdi.

TarihYerOrganizasyonSonuç
14 Ekim 2019ParisEURO 2020 ElemeleriFransa 1-1 Türkiye
8 Haziran 2019KonyaEURO 2020 ElemeleriTürkiye 2-0 Fransa
5 Haziran 2009LyonÖzel MaçFransa 1-0 Türkiye
26 Haziran 2003ParisKonfederasyon KupasıFransa 2-1 Türkiye
15 Kasım 2000İstanbulÖzel MaçTürkiye 0-4 Fransa
9 Haziran 1996ParisÖzel MaçTürkiye 0-4 Fransa

 

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ETİKETLER
#fransa
#Türkiye
#ATV
#UEFA Uluslar Ligi
#Kocaeli Stadyumu
#Spor
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