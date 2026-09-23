Türkiye-İtalya maç biletleri satışa çıktı mı, biletler ne kadar? Türkiye-İtalya maçı ne zaman?

Milli Takımımızın İtalya karşısında oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında bilet satış süreci başladı. İlk biletler Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen duyurunun ardından Bursa'da oynanacak maçın biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü için öncelikli olarak satışa açıldı. Müsabakayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar genel satışın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Türkiye-İtalya maç biletleri satışa çıktı mı? Türkiye-İtalya maç biletleri ne kadar? İşte ayrıntılar...



TÜRKİYE-İTALYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye ve İtalya arasında oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçının biletleri aşamalı olarak futbolseverlere satışa sunuldu. Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletini almak isteyen ve Milli Takım Taraftar Kulübü'ne üye olan futbolseverler 22 Eylül 2026 saat 17.00'den itibaren öncelikli biletlere erişim sağlayabildiler. Genel bilet satışının ise 23 Eylül 2026 saat 17.00'de başlayacağı bildirildi.

Biletler Passo web sitesinden ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.



TÜRKİYE-İTALYA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın bilet fiyatları ise belli oldu. Listelenen fiyatlar şu şekilde;

Batı Alt Orta Bloklar : ₺3.000,00

Doğu Alt Orta Bloklar : ₺2.750,00

Batı Alt Köşe Bloklar : ₺2.500,00

Doğu Alt Köşe Bloklar : ₺2.500,00

Doğu Üst Orta Bloklar : ₺2.250,00

Batı Üst Köşe Bloklar : ₺2.000,00

Doğu Üst Köşe Bloklar : ₺2.000,00

Kuzey Kale Arkası : ₺1.000,00

Güney Kale Arkası : ₺1.000,00

