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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:33

Türkiye İtalya maçı hangi statta, hangi şehirde oynanacak? Türkiye İtalya ne zaman?

Türkiye ile İtalya, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın biletleri Passo üzerinden satışa sunulurken fiyatlar tribünlere göre 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. Türkiye İtalya maçı hangi statta, hangi şehirde oynanacak? Türkiye İtalya ne zaman?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Türkiye İtalya maçı hangi statta, hangi şehirde oynanacak? Türkiye İtalya ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:33
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:33

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 'nde 2026-2027 sezonunun ikinci maçında 'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibin Fransa karşılaşmasının ardından sahasındaki ikinci mücadelesi olacak Türkiye-İtalya maçı için geri sayım sürerken futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı stat, şehir, saat ve bilet satış bilgilerini araştırıyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak mücadelede A Milli Takım, İtalya'yı sahasında ağırlayacak.

Türkiye İtalya maçı hangi statta, hangi şehirde oynanacak? Türkiye İtalya ne zaman?

Karşılaşma, Türkiye'nin 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci grup maçı olacak. Milli takım, eylül-ekim dönemindeki dört karşılaşmanın ilk ikisini Türkiye'de oynayacak ve ardından Belçika ile İtalya deplasmanlarına çıkacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye-İtalya maçı 'da oynanacak. Karşılaşmanın adresi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak açıklanırken TFF'nin farklı program kayıtlarında stat için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu adı da kullanılıyor.

Türkiye İtalya maçı hangi statta, hangi şehirde oynanacak? Türkiye İtalya ne zaman?

Bursa, A Milli Takım'ın 2026-2027 Uluslar Ligi sezonundaki iki iç saha maçından birine ev sahipliği yapacak. İlk iç saha karşılaşması 25 Eylül'de Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'ya karşı oynanırken ikinci iç saha mücadelesi 28 Eylül'de İtalya karşısında Bursa'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye-İtalya maçı Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin maç programında karşılaşmanın stadyumu bu şekilde belirtilirken UEFA'nın karşılaşma sayfasında da aynı stat bilgisi yer alıyor.

 

Bursa'daki stat, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki ikinci iç saha karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Milli takım daha önce Bursa'da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Türkiye-İtalya maçının biletleri satışa çıktı. Öncelikli satışlar Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için gerçekleştirilirken genel satışlar 23 Eylül'de saat 17.00 itibarıyla başladı. 25 Eylül itibarıyla bilet satın almak isteyen taraftarlar satış kanallarını kullanabiliyor.

Biletler Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Aktif süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına satış açık olurken Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan taraftarlar da ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabiliyor.

Tribün / BlokBilet fiyatı
Batı Alt Orta Bloklar3.000 TL
Doğu Alt Orta Bloklar2.750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar2.500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar2.500 TL
Doğu Üst Orta Bloklar2.250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar2.000 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar2.000 TL
Kuzey Kale Arkası1.000 TL
Güney Kale Arkası1.000 TL

Karşılaşmanın bilet fiyatları tribün ve bloklara göre 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. En düşük fiyatlı biletler kuzey ve güney kale arkası tribünlerinde 1.000 TL olarak belirlenirken en yüksek fiyatlı kategori Batı Alt Orta Bloklar için 3.000 TL olarak açıklandı.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Grup aşamasındaki ilk iki karşılaşmasını Türkiye'de oynayacak olan milliler, sonraki iki maçında Belçika ve İtalya deplasmanlarına gidecek.

TarihKarşılaşmaStat / ŞehirSaat
25 Eylül 2026Türkiye - FransaKocaeli Stadyumu / Kocaeli21.45
28 Eylül 2026Türkiye - İtalyaAtatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu / Bursa21.45
2 Ekim 2026Belçika - TürkiyeMaurice Dufrasne Stadyumu / Liège21.45
5 Ekim 2026İtalya - TürkiyeRenato Dall'Ara Stadyumu / Bologna21.45
12 Kasım 2026Türkiye - BelçikaTürkiye20.00
15 Kasım 2026Fransa - TürkiyeFransa22.45

UEFA'nın güncel fikstüründe Türkiye'nin A Ligi 1. Grup'taki karşılaşmaları 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya, 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa şeklinde sıralanıyor.

TFF'nin açıkladığı programa göre ilk dört karşılaşmanın tamamı Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Son iki maçın başlama saatleri ise 12 Kasım'da 20.00, 15 Kasım'da 22.45 olarak belirtiliyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye-İtalya maçı için bilet satışları Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. Satın alma işlemi sırasında bilet sahiplerinin karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik Kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabileceği belirtiliyor.

Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları da Passo Taraftar üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabiliyor. Ayrıca karşılaşma biletlerinde kişi başına satın alma limiti iki adet olarak belirlenmiş durumda ve satın alınan biletlerin transfer işlemine kapalı olduğu belirtiliyor.

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#bursa
#İtalya
#UEFA Uluslar Ligi
#Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
#Türkiye A Milli Futbol Takımı
#Spor
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