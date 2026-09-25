Türkiye İtalya maçı hangi statta, hangi şehirde oynanacak? Türkiye İtalya ne zaman?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibin Fransa karşılaşmasının ardından sahasındaki ikinci mücadelesi olacak Türkiye-İtalya maçı için geri sayım sürerken futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı stat, şehir, saat ve bilet satış bilgilerini araştırıyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında oynanacak mücadelede A Milli Takım, İtalya'yı sahasında ağırlayacak.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci grup maçı olacak. Milli takım, eylül-ekim dönemindeki dört karşılaşmanın ilk ikisini Türkiye'de oynayacak ve ardından Belçika ile İtalya deplasmanlarına çıkacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye-İtalya maçı Bursa'da oynanacak. Karşılaşmanın adresi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak açıklanırken TFF'nin farklı program kayıtlarında stat için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu adı da kullanılıyor.

Bursa, A Milli Takım'ın 2026-2027 Uluslar Ligi sezonundaki iki iç saha maçından birine ev sahipliği yapacak. İlk iç saha karşılaşması 25 Eylül'de Kocaeli Stadyumu'nda Fransa'ya karşı oynanırken ikinci iç saha mücadelesi 28 Eylül'de İtalya karşısında Bursa'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye-İtalya maçı Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin maç programında karşılaşmanın stadyumu bu şekilde belirtilirken UEFA'nın karşılaşma sayfasında da aynı stat bilgisi yer alıyor.

Bursa'daki stat, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki ikinci iç saha karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. Milli takım daha önce Bursa'da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşılaşmış ve mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA MI?

Türkiye-İtalya maçının biletleri satışa çıktı. Öncelikli satışlar Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için gerçekleştirilirken genel satışlar 23 Eylül'de saat 17.00 itibarıyla başladı. 25 Eylül itibarıyla bilet satın almak isteyen taraftarlar satış kanallarını kullanabiliyor.

Biletler Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Aktif süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına satış açık olurken Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan taraftarlar da ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabiliyor.

Tribün / Blok Bilet fiyatı Batı Alt Orta Bloklar 3.000 TL Doğu Alt Orta Bloklar 2.750 TL Batı Alt Köşe Bloklar 2.500 TL Doğu Alt Köşe Bloklar 2.500 TL Doğu Üst Orta Bloklar 2.250 TL Batı Üst Köşe Bloklar 2.000 TL Doğu Üst Köşe Bloklar 2.000 TL Kuzey Kale Arkası 1.000 TL Güney Kale Arkası 1.000 TL

Karşılaşmanın bilet fiyatları tribün ve bloklara göre 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. En düşük fiyatlı biletler kuzey ve güney kale arkası tribünlerinde 1.000 TL olarak belirlenirken en yüksek fiyatlı kategori Batı Alt Orta Bloklar için 3.000 TL olarak açıklandı.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Grup aşamasındaki ilk iki karşılaşmasını Türkiye'de oynayacak olan milliler, sonraki iki maçında Belçika ve İtalya deplasmanlarına gidecek.

Tarih Karşılaşma Stat / Şehir Saat 25 Eylül 2026 Türkiye - Fransa Kocaeli Stadyumu / Kocaeli 21.45 28 Eylül 2026 Türkiye - İtalya Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu / Bursa 21.45 2 Ekim 2026 Belçika - Türkiye Maurice Dufrasne Stadyumu / Liège 21.45 5 Ekim 2026 İtalya - Türkiye Renato Dall'Ara Stadyumu / Bologna 21.45 12 Kasım 2026 Türkiye - Belçika Türkiye 20.00 15 Kasım 2026 Fransa - Türkiye Fransa 22.45

UEFA'nın güncel fikstüründe Türkiye'nin A Ligi 1. Grup'taki karşılaşmaları 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de İtalya, 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa şeklinde sıralanıyor.

TFF'nin açıkladığı programa göre ilk dört karşılaşmanın tamamı Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Son iki maçın başlama saatleri ise 12 Kasım'da 20.00, 15 Kasım'da 22.45 olarak belirtiliyor.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Türkiye-İtalya maçı için bilet satışları Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılıyor. Satın alma işlemi sırasında bilet sahiplerinin karşılaşmaya çipli T.C. Kimlik Kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabileceği belirtiliyor.

Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları da Passo Taraftar üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabiliyor. Ayrıca karşılaşma biletlerinde kişi başına satın alma limiti iki adet olarak belirlenmiş durumda ve satın alınan biletlerin transfer işlemine kapalı olduğu belirtiliyor.