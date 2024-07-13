UEFA'dan bozkurt sonrası ikinci skandal! Srebrenitsa Çiçeği'ne izin yok

13 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 11:13

EURO 2024'te Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle ceza veren UEFA, yeni bir skandala imza attı. Bosna Hersek ekibi Sarajevo, UEFA Konferans Ligi'nde Aktobe ile oynadığı maça, soykırımda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla göğsünde 'Srebrenitsa Çiçeği'yle sahaya çıkmak istedi.

Ancak UEFA, bu talebi reddederek futbolcuların sadece kollarında siyah bantla sahaya çıkmalarına onay verdi. Sarajevolu futbolcular, UEFA'nın yaptırım tehdidi nedeniyle formalarında yer alan 'Srebrenitsa Çiçeği'ni siyah bantla kapatmak zoruna kaldı.

Bu karar sonrası futbolseverler, sosyal medyada "Mafia" hashtag'iyle UEFA'ya tepki gösterdi.

ÖLÜM ÇİÇEKLERİNİN ÖYKÜSÜ

Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri anmanın sembolü olan çiçeklerin bir öyküsü var.

Rivayete göre Bosnalılar savaş sırasında artık sayıları yok olmak üzere olan kelebekleri takip ediyor ve bu kelebekler dağ-tepe gibi yükseklerin en ıssız yerlerinde yetişen bir çiçeğin üstüne konuyor. Söz konusu çiçeklerse sadece toplu mezarların bulunduğu yerlerde yetişiyor.

Bu nedenle Bosnalılar bu çiçeklere "ölüm çiçekleri" adını vermiş. Onlar aracılığıyla ölülerine kavuştuklarına inandıklarından ve hala kayıp binlerce insan olduğundan çiçeklerin önemi onlar için çok büyük. Çiçekler bazı kaynaklarda "hafıza çiçeği" olarak da adlandırılıyor.

SREBRENİTSA KATLİAMI

Sırp birliklerinin Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak sivili öldürdüğü Srebrenitsa katliamı, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiriliyor.