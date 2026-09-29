Uluslar Ligi Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman, hangi ülkeyle? Türkiye Belçika hangi gün?

Türkiye'nin bir sonraki maçı için geri sayım sürerken futbolseverler, A Milli Takım'ın Belçika karşılaşmasının tarihini araştırıyor. 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, ilk iki maçında Fransa ve İtalya ile karşılaştı. Uluslar Ligi Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman? Türkiye Belçika maçı hangi gün?

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü Belçika ile oynanacak. Belçika-Türkiye mücadelesi, Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olarak açıklandı.

Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Böylece ay-yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'ndeki ilk dört grup maçını 25 Eylül ile 5 Ekim arasındaki kısa takvim içerisinde tamamlamış olacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Belçika şeklinde anılsa da sıradaki karşılaşmada ev sahibi Belçika olacak ve mücadele Belçika-Türkiye şeklinde oynanacak. Maç, 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat ise Liège'deki Maurice Dufrasne Stadyumu olacak.

Mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maç olarak takvimde yer alıyor. TFF'nin açıkladığı maç programında Belçika-Türkiye karşılaşmasının yayıncısı da ATV olarak belirtiliyor.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?

Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Grup aşamasında her rakibiyle biri iç sahada, biri deplasmanda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak olan ay-yıldızlıların fikstürü UEFA tarafından açıklandı.

Millilerin grup aşamasındaki ilk iki karşılaşması Türkiye'de oynandı. 25 Eylül'de Fransa'yı Kocaeli'de konuk eden Türkiye, mücadeleyi 1-0 kaybetti. 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip ise sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:

Tarih Maç Saat Stadyum 25 Eylül 2026 Türkiye - Fransa 21.45 Kocaeli Stadyumu 28 Eylül 2026 Türkiye - İtalya 21.45 Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu, Bursa 2 Ekim 2026 Belçika - Türkiye 21.45 Maurice Dufrasne Stadyumu, Liège 5 Ekim 2026 İtalya - Türkiye 21.45 Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna 12 Kasım 2026 Türkiye - Belçika 20.00 Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir 15 Kasım 2026 Fransa - Türkiye 22.45 Atlantique Stadyumu, Bordeaux

TFF'nin resmi fikstüründe Türkiye'nin kalan dört karşılaşması 2 Ekim, 5 Ekim, 12 Kasım ve 15 Kasım tarihlerinde yer alıyor. Kasım ayındaki Türkiye-Belçika karşılaşması İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanırken, Fransa-Türkiye mücadelesi Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda yapılacak.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE GRUPTA KAÇINCI?

Türkiye, Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını tamamladı. İlk maçında Fransa'ya 1-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin Belçika ve Fransa karşılaşmalarının da yer aldığı A1 grubundaki mücadelesi devam ediyor.

Grupta Fransa, İtalya, Belçika ve Türkiye mücadele ediyor. UEFA'nın güncel fikstüründe Türkiye'nin sıradaki iki maçı Belçika ve İtalya deplasmanları olarak gösterilirken, kasım ayında Belçika iç sahada, Fransa ise deplasmanda rakip olacak.