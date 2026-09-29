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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:16

Uluslar Ligi Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman, hangi ülkeyle? Türkiye Belçika hangi gün?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesi devam ediyor. Fransa ve İtalya maçlarını tamamlayan ay-yıldızlı ekibin sıradaki rakibi Belçika olacak. Peki Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman, Türkiye-Belçika maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın güncel Uluslar Ligi maç programı ve fikstürü. Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman? Türkiye Belçika maçı hangi gün?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Uluslar Ligi Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman, hangi ülkeyle? Türkiye Belçika hangi gün?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:16

'nin bir sonraki maçı için geri sayım sürerken futbolseverler, A Milli Takım'ın karşılaşmasının tarihini araştırıyor. 2026/27 'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden Türkiye, ilk iki maçında Fransa ve İtalya ile karşılaştı. Uluslar Ligi Türkiye'nin bir sonraki maçı ne zaman? Türkiye Belçika maçı hangi gün?

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü Belçika ile oynanacak. Belçika-Türkiye mücadelesi, Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 21.45 olarak açıklandı.

Uluslar Ligi Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman, hangi ülkeyle? Türkiye Belçika hangi gün?

Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında sahaya çıkacak. Böylece ay-yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'ndeki ilk dört grup maçını 25 Eylül ile 5 Ekim arasındaki kısa takvim içerisinde tamamlamış olacak. 

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Belçika şeklinde anılsa da sıradaki karşılaşmada ev sahibi Belçika olacak ve mücadele Belçika-Türkiye şeklinde oynanacak. Maç, 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat ise Liège'deki Maurice Dufrasne Stadyumu olacak. 

Uluslar Ligi Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman, hangi ülkeyle? Türkiye Belçika hangi gün?

Mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta üçüncü maç olarak takvimde yer alıyor. TFF'nin açıkladığı maç programında Belçika-Türkiye karşılaşmasının yayıncısı da ATV olarak belirtiliyor.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?

Türkiye, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Grup aşamasında her rakibiyle biri iç sahada, biri deplasmanda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak olan ay-yıldızlıların fikstürü UEFA tarafından açıklandı. 

Uluslar Ligi Türkiye'nin sonraki maçı ne zaman, hangi ülkeyle? Türkiye Belçika hangi gün?

Millilerin grup aşamasındaki ilk iki karşılaşması Türkiye'de oynandı. 25 Eylül'de Fransa'yı Kocaeli'de konuk eden Türkiye, mücadeleyi 1-0 kaybetti. 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip ise sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Takım'ın 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki maç programı şöyle:

TarihMaçSaatStadyum
25 Eylül 2026Türkiye - Fransa21.45Kocaeli Stadyumu
28 Eylül 2026Türkiye - İtalya21.45Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu, Bursa
2 Ekim 2026Belçika - Türkiye21.45Maurice Dufrasne Stadyumu, Liège
5 Ekim 2026İtalya - Türkiye21.45Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna
12 Kasım 2026Türkiye - Belçika20.00Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir
15 Kasım 2026Fransa - Türkiye22.45Atlantique Stadyumu, Bordeaux

TFF'nin resmi fikstüründe Türkiye'nin kalan dört karşılaşması 2 Ekim, 5 Ekim, 12 Kasım ve 15 Kasım tarihlerinde yer alıyor. Kasım ayındaki Türkiye-Belçika karşılaşması İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanırken, Fransa-Türkiye mücadelesi Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda yapılacak. 

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE GRUPTA KAÇINCI?

Türkiye, Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını tamamladı. İlk maçında Fransa'ya 1-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Türkiye'nin Belçika ve Fransa karşılaşmalarının da yer aldığı A1 grubundaki mücadelesi devam ediyor. 

Grupta Fransa, İtalya, Belçika ve Türkiye mücadele ediyor. UEFA'nın güncel fikstüründe Türkiye'nin sıradaki iki maçı Belçika ve İtalya deplasmanları olarak gösterilirken, kasım ayında Belçika iç sahada, Fransa ise deplasmanda rakip olacak. 

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ETİKETLER
#Belçika
#Türkiye
#UEFA Uluslar Ligi
#Lıege
#Maurice Dufrasne Stadyumu
#Spor
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