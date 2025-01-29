Alibaba, Qwen yapay zeka modelini ücretsiz yayınladı! Çin dur durak bilmiyor

29 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:41

Çin merkezli Alibaba, Qwen adlı yapay zeka sohbet botunu web tabanlı olarak kullanıma sundu. Metin üretimi, kod yazma, çeviri ve matematiksel problemleri çözme gibi yetenekleriyle dikkat çekiyor. Üstelik ücretsiz.

ABD'li teknoloji devlerinin bilanço döneminde yaşadığı büyük kayıpların ardından, Çin merkezli yapay zeka modelleri küresel rekabeti şekillendirmeye devam ediyor. DeepSeek modelinin düşük maliyetle erişime açılmasının ardından Amerikan borsalarında 1 trilyon doların erimesine neden olan Çin, son olarak Alibaba'nın yeni yapay zeka sohbet botu Qwen ile dikkatleri üzerine çekti.

ALİBABA QWEN SOHBET BOTU NEDİR?

Alibaba tarafından geliştirilen Qwen dil modeli, web tabanlı bir uygulama olarak kullanıma sunuldu. Metin üretimi, kod yazma, matematik problemlerini çözme ve bilgisayarı kontrol etme gibi geniş bir görev skalasına sahip olan Qwen, birçok özelliğini ücretsiz olarak sunarak rakiplerinden ayrışıyor.

Çin yapay zeka hamleleri arasında dikkat çeken Qwen, GPT-4o ve Google Gemini 2.0 Flash gibi rakiplerini belirli alanlarda geride bırakan performansıyla öne çıkıyor. Ancak DeepSeek modelinde olduğu gibi Çin devletinin sansür politikalarına uygun olarak bazı konularda "üç maymun" oynuyor.

QWEN ÖZELLİKLERİ

Metin üretimi

Resim ve video analizi

Çeviri

Kod yazma

Matematiksel problemleri çözme

Bilgisayar ve telefonu kontrol etme

Doküman analizi ile metinleri tarayarak önemli bilgileri özetleme ve çıkarım yapma

QWEN MODELİ NASIL KULLANILIR?

Alibaba Qwen modelini kullanmak için ilk adım olarak tarayıcınızdan https://chat.qwenlm.ai adresine girerek ve "Sign up" butonuna tıklayarak, siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt seçenekleri arasında Google, Github ve e-posta adresi özellikleri var. Qwen, iPhone ve Android telefonlara mobil uygulama olarak yüklenmese de yine tarayıcı üzerinden kullanabilirsiniz. Hugging Face platformundan da indirebilirsiniz.

ALİBABA QWEN TÜRKÇE Mİ?

Alibaba Qwen, Türkçe arayüz desteği sunmuyor. Ancak Türkçe konuşabiliyor ve işlem yapabiliyor.