Apple Hava Durumu uygulaması, iOS 18 ile iki faydalı özellik kazanıyor

04 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:55

iOS 18 bu sonbaharda piyasaya sürüldüğünde, iPhone'un yerleşik uygulamalarında büyük değişiklikler bekleniyor. Mesajlar, Fotoğraflar, Hatırlatıcılar, Notlar, Günlük ve Ayarlar gibi uygulamalar öne çıkanlar arasında. Ancak Apple, Hava Durumu uygulamasına da iki yeni özellik ekleyecek.

HİSSEDİLEN SICAKLIK VE GERÇEK SICAKLIK BİRLİKTE GÖSTERİLECEK

iOS 18 ile birlikte Hava Durumu uygulamasında artık gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık arasında seçim yapmak zorunlu olmayacak. Apple, her iki sıcaklığı da ön plana çıkaracak bir tasarım değişikliği yaptı.

9to5Mac'e göre, uygulamanın üst kısmında gerçek sıcaklık bilgisi büyük bir fontla yazılırken onun hemen altında ise daha küçük bir font ve farklı bir renkle hissedilen sıcaklığın kaç derece olduğu gözükecek.

Bu yeni özellik, iki sıcaklık arasında belirgin bir fark olduğunda hissedilen sıcaklığın gösterilmesini daha kolay hale getiriyor. Bu sayede, örneğin 38 derece gerçek sıcaklık ve 50 derece hissedilen sıcaklık gibi önemli farklar anında kullanıcıya bildirilmiş oluyor.

EV VE İŞ ADRESLERİ HAVA DURUMU UYGULAMASINDA

Apple Hava Durumu uygulamasındaki ikinci yenilik, kullanıcıların ev ve iş adreslerinin otomatik olarak takip edilen hava durumu konumları listesine eklenmesi.

Apple Haritalar, uzun süredir Kişiler uygulaması ile entegre olarak kullanıcıların ev ve iş adres bilgilerini alıyordu. iOS 18 ile birlikte bu bilgi artık Hava Durumu uygulamasında da kullanılacak.

9to5Mac'in değerlendirmesine göre, bu küçük ama etkili değişiklik kullanıcıların günlük hava durumu bilgilerine daha kolay erişmelerini sağlayacak.