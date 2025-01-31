Apple Intelligence da kurtaramadı: iPhone satışları düştü

31 Ocak 2025 11:49 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:49

Apple, 2024'ün 4. çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirketin iPhone satışlarını artırma konusunda oldukça güvendiği Apple Intelligence'a satışlar, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Öte yandan Mac ve iPad satışları, şirketi memnun etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2025 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 28 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemde gelirini yıllık bazda yüzde 4 artırarak 124,3 milyar dolara çıkardı. Apple'ın önceki yılın aynı dönemindeki geliri ise 119,6 milyar dolar olmuştu.

Net karda da artış kaydeden Apple, yıllık bazda yüzde 7'lik bir yükselişle 36,3 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde net karı 33,9 milyar dolar olan şirket, beklentilerin üzerine çıkarak güçlü bir performans sergiledi. Apple'ın hisse başına karı da 2,18 dolardan 2,40 dolara yükseldi.

IPHONE SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Apple'ın finansal raporuna göre, iPhone satışları söz konusu dönemde hafif bir gerileme gösterdi. Telefon satışlarının toplam geliri yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 azalarak 69,1 milyar dolara düştü. Analist beklentilerini karşılayamayan iPhone satışları, şirketin en büyük gelir kaleminde düşüşe işaret etti.

MAC VE IPAD YÜKSELİŞTE

Öte yandan, Mac ve iPad satışları dikkat çekici bir artış sergiledi. Mac satışları yıllık bazda yüzde 16 yükselerek 8,9 milyar dolara çıkarken, iPad satışları da yüzde 15 artışla 8,1 milyar dolara ulaştı. Şirketin açıkladığı veriler, hizmetler ve diğer donanım ürünlerinde de büyüme yaşandığını gösterirken, iPhone satışlarındaki düşüş Apple'ın en önemli ürün segmentlerinden birinde zorluk yaşadığına işaret ediyor.

APPLE INTELLIGENCE BEKLENEN ETKİYİ VEREMEDİ Mİ?

Apple'ın Yazma Araçları, Yapay Zeka ile Bildirim Özetleme, Görsel Zeka, Genmoji gibi özelliklerini kapsayan AI paketi Apple Intelligence'ın iPhone satışlarını artırması öngörülüyor. Şu anda Apple Intelligence, iPhone satışları üzerinde beklenen etkiyi oluşturmuş değil. Tabii bunda, özelliğin yalnızca İngilizce konuşulan birkaç ülkede kullanılabilir olmasının payının büyük olduğu düşünülüyor.

Apple CEO'su Tim Cook, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Apple Intelligence'ın mevcut olduğu ülkelerde iPhone satışlarının daha güçlü olduğunu söyledi. "Aralık çeyreğinde, Apple Intelligence'ı kullanıma sunduğumuz pazarlarda, iPhone 16 ailesinin yıllık bazda performansının Apple Intelligence'ı kullanıma sunmadığımız pazarlardan daha güçlü olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.