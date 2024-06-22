Aziz Sancar Baykar ziyareti sonrası mesaj gönderdi: KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım

22 Haziran 2024 17:57 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:05

Şanlıurfa'da şoke eden soygun! 50 bin liralık şamdanları 250 liraya sattılar

Şanlıurfa'da şoke eden soygun! 50 bin liralık şamdanları 250 liraya sattılar

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Baykar'ı ziyaret etti. Teknoloji merkezini gezen Prof. Dr. Sancar, yetkililerden bilgi aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sancar’ın ziyaret sonrası gönderdiği mesajı paylaştı.

"SIRTIMDAN ÇIKARMADIM"

Bayraktar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Hocamız Aziz Sancar’dan Baykar ziyareti sonrasında bugün gelen mesajı, müsaadeleriyle paylaşıyorum.

“Fotoğraf kendi evimizden. Hanım Osmanlı-Türk hat sanatına çok düşkün. Ben de Türkiye’den döneli sıcak demeden KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım.”

Var olun Hocam... Bin atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik...”