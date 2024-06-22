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Aziz Sancar Baykar ziyareti sonrası mesaj gönderdi: KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
22 Haziran 2024 17:57 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:05
Aziz Sancar Baykar ziyareti sonrası mesaj gönderdi: KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Baykar ziyareti sonrası gönderdiği mesajı paylaştı.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Baykar'ı ziyaret etti. Teknoloji merkezini gezen Prof. Dr. Sancar, yetkililerden bilgi aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sancar’ın ziyaret sonrası gönderdiği mesajı paylaştı.

Aziz Sancar Baykar ziyareti sonrası mesaj gönderdi: KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım - 1. Resim

"SIRTIMDAN ÇIKARMADIM"

Bayraktar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Hocamız Aziz Sancar’dan Baykar ziyareti sonrasında bugün gelen mesajı, müsaadeleriyle paylaşıyorum.

“Fotoğraf kendi evimizden. Hanım Osmanlı-Türk hat sanatına çok düşkün. Ben de Türkiye’den döneli sıcak demeden KIZILELMA ceketini sırtımdan çıkarmadım.”

Var olun Hocam... Bin atlı Akınlarda çocuklar gibi şendik...”

 

Kaynak: tgrthaber.com
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