Bilim insanları, beyinden ilham alan çip geliştirdi! İnsanların görme sistemini taklit ediyor

01 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:18

Bilim insanları 'üçüncü başparmağı' geliştirdi: Tek elle her şeyi yapabileceksiniz!

Bilim insanları 'üçüncü başparmağı' geliştirdi: Tek elle her şeyi yapabileceksiniz!

Çinli bilim insanları, otonom araçlarda ve savunmada geniş kullanım alanları olabilecek iki yollu dünyanın ilk beyinden ilham alan görme çipini geliştirdiklerini açıkladı.

Başkent Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi araştırmacıları, "Tianmouc" adlı çipin rekor kıran bir görüntü işleme hızına sahip olduğunu iddia etti. Çip, saniyede 10 bin kareye varan yüksek hızlı algılama ve 130 desibellik dinamik aralık özelliklerine sahip.

Ayrıca çipin veri akışı özelliği, geleneksel yüksek hızlı görüntüleme çiplerine kıyasla yüzde 90 oranında azaltıldı ve güç tüketimi de düşürüldü.

İNSANLARIN GÖRME ALGISINI TAKLİT EDİYOR

Proje lideri Shi Luping, "Bu, orijinal teknik rotamıza dayanan bir hesaplama çipi değil, bir algılama çipidir" dedi ve şunları ekledi:

"İlk olarak, görme çiplerinde hız ve dinamik performansı dengeliyor ve mevcut makine görüşü stratejilerinden ayrılan yeni bir hesaplama yöntemi sunuyor. İkinci olarak, bu yaklaşım insan görme sisteminin ikili yolunu taklit ederek tam bir netlik olmadan karar vermeyi mümkün kılıyor."

Akıllı sistemlerdeki görsel algılama terminalleri büyük hacimlerde veri işliyor ve ani sürüş tehlikeleri, tünel girişlerindeki önemli ışık değişiklikleri ve yoğun gece flaş paraziti gibi aşırı olaylarla başa çıkabilmelidirler.

Geleneksel görsel çipler, güç tüketimi ve bant genişliğindeki sınırlamalar nedeniyle bu aşırı senaryolarda sıklıkla başarısız oluyor veya gecikmeler yaşıyor.

Bilim insanları Tianmouc'un insan görme sisteminden esinlendiğini söyledi. Görsel bilgiyi iki yol boyunca analiz ediyor: biri biliş için diğeri hızlı tepki için.

Çalışmanın detayları Nature dergisinde yayımlandı.