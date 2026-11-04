Bilim insanları yaşamın hiç var olmadığı Dünya'yı oluşturdu

YAŞAM OLMADAN DÜNYA NASIL BİR YER OLURDU?

Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerde yaşam ararken özellikle atmosferdeki oksijen ve metan gibi gazları inceliyor. Bu gazların bir arada bulunması, biyolojik faaliyetlerin olası işaretlerinden biri sayılıyor.

Ancak bazı kimyasal bileşikler, herhangi bir canlı organizmaya ihtiyaç duyulmadan da oluşabiliyor. Gezegenlerin iç yapısındaki hareketler ve jeolojik süreçler, yaşam belirtisi sanılabilecek atmosferik koşullar yapabiliyor. İşte Washington Üniversitesi araştırmacıları da bu ayrımı daha iyi yapabilmek için Dünya'nın yaşamdan tamamen yoksun bir versiyonunu geliştirdi.