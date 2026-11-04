Bilim insanları yaşamın hiç var olmadığı Dünya'yı oluşturdu

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İstanbul
Uzayda yaşam arayışında bilim dünyasının elini güçlendirecek bir çalışma yapıldı. Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'da yaşamın hiç başlamadığı varsayımından yola çıkarak gezegenimizin milyarlarca yıllık gelişimini simüle etti.
Amaç, canlıların bulunmadığı bir gezegende hangi kimyasal süreçlerin yaşanabileceğini ortaya koymak ve başka dünyalarda tespit edilen olası yaşam belirtilerinin gerçekten biyolojik faaliyetlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak. Çünkü gökbilimcilerin karşısında önemli bir sorun var. Bir gezegenin atmosferinde yaşamla ilişkilendirilen gazların bulunması, orada mutlaka canlıların olduğu anlamına gelmiyor.
Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerde yaşam ararken özellikle atmosferdeki oksijen ve metan gibi gazları inceliyor. Bu gazların bir arada bulunması, biyolojik faaliyetlerin olası işaretlerinden biri sayılıyor.
Ancak bazı kimyasal bileşikler, herhangi bir canlı organizmaya ihtiyaç duyulmadan da oluşabiliyor. Gezegenlerin iç yapısındaki hareketler ve jeolojik süreçler, yaşam belirtisi sanılabilecek atmosferik koşullar yapabiliyor. İşte Washington Üniversitesi araştırmacıları da bu ayrımı daha iyi yapabilmek için Dünya'nın yaşamdan tamamen yoksun bir versiyonunu geliştirdi.
Araştırmacıların hazırladığı model, Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyar yıl önceki oluşumundan başlayarak gelecek 500 milyon yılı da kapsayan toplam 5 milyar yıllık bir dönemi inceliyor. Simülasyonda gezegenin çekirdeği, mantosu, kabuğu, yüzeyi ve atmosferi arasındaki kimyasal etkileşimler ayrıntılı biçimde ele alınıyor.
Böylece Dünya'nın jeolojik ve kimyasal gelişiminin, canlıların hiçbir etkisi olmadan nasıl ilerleyebileceği araştırılıyor. Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise gerçek Dünya'ya ait 19 farklı gezegensel özelliği yeniden üretebilmesi. Bunlar arasında Dünya'nın mantosundaki ısı akışı da bulunuyor. Bu sonuç, geliştirilen simülasyonun yaşam bulunmayan gezegenleri anlamak için önemli bir karşılaştırma aracı olabileceğini gösteriyor.
Bugüne kadar Güneş Sistemi dışında 6.000'den fazla ötegezegen keşfedildi. Bunlardan bazıları, yüzeylerinde sıvı su bulunmasına elverişli koşullara sahip olabilecekleri için yaşam araştırmalarının odağında yer alıyor.
Ancak bir gezegende yaşamla ilişkilendirilen gazların tespit edilmesi, tek başına kesin bir kanıt oluşturmuyor. Yeni simülasyon tam da bu noktada devreye giriyor. Bilim insanları, uzak bir gezegenin atmosferinde gözlemledikleri kimyasal bileşikleri yaşamın bulunmadığı Dünya modeliyle karşılaştırabilecek.
Eğer aynı atmosferik koşullar yalnızca jeolojik süreçlerle açıklanabiliyorsa, söz konusu gezegende yaşam bulunduğu ihtimali daha temkinli değerlendirilecek. Buna karşılık gözlemlenen kimyasal yapı, bilinen jeolojik süreçlerle açıklanamıyorsa gezegen, yaşam araştırmaları açısından daha önemli bir hedef haline gelebilecek.
Araştırmanın yalnızca mevcut ötegezegen çalışmalarında değil, gelecekte geliştirilecek uzay teleskoplarında da kullanılması bekleniyor. Bilim insanlarına göre yeni model, NASA'nın hayata geçirmeyi planladığı Yaşanabilir Gezegenler Gözlemevi (HWO) gibi projelerin tasarımına katkı sağlayabilir.