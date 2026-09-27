Boeing 737 MAX'te yazılım alarmı patlak verdi

ABD'Lİ HAVAYOLLARINDA U.14 YAZILIMI BULUNMUYOR

Şimdilik dikkat çeken önemli ayrıntılardan biri de ABD'li havayolu şirketlerinin durumu. Şirketler, yazılım hatasıyla bağlantılı güncellenmiş yazılımı kullanan 737 MAX 8 ve MAX 9 uçaklarının filolarında bulunmadığını açıkladı. Filosunun tamamı Boeing 737 MAX uçaklarından oluşan Southwest Airlines, sorundan haberdar olduğunu ve Boeing ile FAA'yla birlikte çalıştığını bildirdi.

Southwest, filosundaki hiçbir uçağın söz konusu U.14 yazılım versiyonunu kullanmadığını, yeni teslim edilen MAX 8 uçaklarında da bu sürümün bulunmadığını belirtti.

United Airlines da yeni yazılıma sahip MAX uçaklarının henüz teslim alınmadığını açıkladı.