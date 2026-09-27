Boeing 737 MAX'te yazılım alarmı patlak verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Boeing 737 MAX ailesinde yeni bir yazılım sorunu gündemde. Şirket, bazı uçaklarda kullanılan yazılımın belirli koşullar altında iniş prosedürlerini etkileyebileceğini açıkladı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sorunu incelemeye alırken Boeing de hatayı tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir yazılım güncellemesi hazırlıyor.
Boeing'in verdiği bilgilere göre sorun, pilotların başarısız bir yaklaşmanın ardından önceden programlanan uçuş rotasında değişiklik yapması halinde ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durumda pilotların, sonraki yaklaşmalarda otomatik sistemlerden yeniden yararlanabilmek için bazı ek adımları uygulaması gerekiyor.
Şirket, söz konusu durumun güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla mevcut pilot prosedürlerini güçlendiren bilgilerin havayolu şirketleriyle paylaşıldığını bildirdi. Boeing ayrıca pilotların otomatik sistemleri kullanmadan iniş yapabilecek şekilde eğitim aldığını da vurguladı.
FAA, cumartesi günü yaptığı açıklamada konuyu değerlendirdiğini duyurdu. Kurum, inceleme sonucunda herhangi bir güvenlik riski tespit edilmesi halinde gerekli adımların derhal atılacağını bildirdi. FAA aynı zamanda Boeing'in hazırladığı kalıcı çözümü de inceleyecek. Boeing cephesinde ise mühendislerin sorunu tamamen ortadan kaldıracak yazılım güncellemesi üzerinde çalışmaları sürüyor.
Şimdilik dikkat çeken önemli ayrıntılardan biri de ABD'li havayolu şirketlerinin durumu. Şirketler, yazılım hatasıyla bağlantılı güncellenmiş yazılımı kullanan 737 MAX 8 ve MAX 9 uçaklarının filolarında bulunmadığını açıkladı. Filosunun tamamı Boeing 737 MAX uçaklarından oluşan Southwest Airlines, sorundan haberdar olduğunu ve Boeing ile FAA'yla birlikte çalıştığını bildirdi.
Southwest, filosundaki hiçbir uçağın söz konusu U.14 yazılım versiyonunu kullanmadığını, yeni teslim edilen MAX 8 uçaklarında da bu sürümün bulunmadığını belirtti.
United Airlines da yeni yazılıma sahip MAX uçaklarının henüz teslim alınmadığını açıkladı.
Yazılım sorununun Boeing 737 MAX ailesinin diğer iki modeli olan MAX 7 ve MAX 10 üzerindeki etkisi ise henüz netleşmiş değil.
FAA, ailenin en küçük modeli olan MAX 7'yi ağustos ayının başında en yeni yazılım yüklü şekilde sertifikalandırmıştı. Ancak uçağın daha eski bir yazılım sürümüyle teslim edilip edilemeyeceği ya da uçuş yapıp yapamayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Boeing CEO'su Kelly Ortberg de bu ayın başında MAX 10'un FAA sertifikasyonunun “çok yakında” gerçekleşmesini beklediğini söylemişti. MAX 10 müşterileri arasında yer alan Alaska Airlines ise Boeing ve FAA ile konu üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.