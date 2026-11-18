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İstanbul
Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6 için geri sayım sona eriyor. 19 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak yapımın, yalnızca satış rekorlarını değil, çalışanların işe devam durumunu da etkileyebileceği öne sürülüyor. Öyle ki milyonlarca kişinin oyunu ilk günden deneyimlemek için izin alabileceği, bazılarının ise hastalık bahanesiyle işe gitmeyebileceği konuşuluyor. Uluslararası basında "GTA 6 salgını" olarak gündeme gelen bu senaryonun, özellikle ABD ekonomisinde milyarlarca dolarlık verimlilik kaybına yol açabileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, söz konusu tahminlerin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda aynı görüşte değil.
Video oyunları tarihinin en büyük lansmanlarından biri olmaya hazırlanan GTA 6'nın ilk üç ayında 40 milyon kopya satabileceği tahmin ediliyor. Bu satışların yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir yaratabileceği öngörülüyor. Serinin önceki oyunu GTA V'in eğlence sektöründe kırdığı rekorlar düşünüldüğünde, yeni yapımdan beklentilerin yüksek olması şaşırtıcı değil.
Ancak GTA 6'nın ekonomik etkisine ilişkin tartışmalar yalnızca satış rakamlarıyla sınırlı kalmıyor. Oyunun çıkış gününde milyonlarca çalışanın işinden uzak kalabileceği ihtimali de gündemde. Bazı haberlerde, çalışanların GTA 6 oynamak için işe gitmemesinin yalnızca ABD ekonomisinde 1 milyar dolarlık verimlilik kaybına neden olabileceği ileri sürülüyor.
İzin taleplerini takip eden bazı kurumların 19 Kasım için dikkat çekici bir artış bildirmesi de bu tartışmaları büyütüyor.
Aslında büyük oyunların çıkış günlerinde çalışanların izin alması ya da işe gitmemesi yeni bir durum değil. Geçmişte de milyonlarca oyuncunun merakla beklediği yapımların piyasaya sürülmesi benzer tartışmaları beraberinde getirmişti. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri Japonya'da yaşandı. Dragon Quest serisinin 1990'larda gördüğü yoğun ilgi nedeniyle öğrencilerin okula, çalışanların ise işe gitmediğine ilişkin haberler gündeme geldi.
Oyuna yönelik ilginin günlük yaşamı etkilemesi üzerine serinin geliştiricisi, sonraki oyunların çıkışlarını hafta içine denk getirmemeye başladı.
University of the Sunshine Coast'ta oyun çalışmaları üzerine araştırmalar yapan Jacqueline Burgess, GTA VI'nın piyasaya çıkmasıyla birlikte çalışanların işe devamsızlık oranlarında artış yaşanabileceğini düşünüyor. Manchester Üniversitesi'nden dijital sosyolog Daniel Joseph de benzer durumların yalnızca GTA serisine özgü olmadığını belirtiyor. Joseph'e göre Call of Duty gibi büyük yapımların çıkışları da çalışanların işlerinden uzak kalmasına neden olabiliyor. Uzmanların değerlendirmeleri, GTA 6'nın çıkış gününde iş yerlerinde alışılmışın üzerinde bir izin hareketliliği yaşanabileceğine işaret ediyor.
GTA 6'nın milyonlarca çalışanı ekran başına çekebileceği düşünülse de bunun gerçekten milyarlarca dolarlık ekonomik kayba neden olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Özellikle ABD ekonomisinde 1 milyar dolarlık verimlilik kaybı yaşanacağı yönündeki iddianın dayanağı tartışmalı. Söz konusu rakamın kaynağı, Temmuz 2025'te İspanyol bir yayın kuruluşunda yayımlanan makaleye uzanıyor.
Haberde Pompeu Fabra Üniversitesi ekonomi profesörü José García-Montalvo'nun değerlendirmelerine yer veriliyor. Ancak 1 milyar dolarlık kayıp tahmininin kapsamlı bir ekonomik araştırmadan değil, çeşitli varsayımlara dayanan kaba bir hesaplamadan ortaya çıktığı anlaşılıyor.