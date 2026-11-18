GTA 6 İÇİN 3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ BEKLENTİSİ

Video oyunları tarihinin en büyük lansmanlarından biri olmaya hazırlanan GTA 6'nın ilk üç ayında 40 milyon kopya satabileceği tahmin ediliyor. Bu satışların yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir yaratabileceği öngörülüyor. Serinin önceki oyunu GTA V'in eğlence sektöründe kırdığı rekorlar düşünüldüğünde, yeni yapımdan beklentilerin yüksek olması şaşırtıcı değil.

Ancak GTA 6'nın ekonomik etkisine ilişkin tartışmalar yalnızca satış rakamlarıyla sınırlı kalmıyor. Oyunun çıkış gününde milyonlarca çalışanın işinden uzak kalabileceği ihtimali de gündemde. Bazı haberlerde, çalışanların GTA 6 oynamak için işe gitmemesinin yalnızca ABD ekonomisinde 1 milyar dolarlık verimlilik kaybına neden olabileceği ileri sürülüyor.

İzin taleplerini takip eden bazı kurumların 19 Kasım için dikkat çekici bir artış bildirmesi de bu tartışmaları büyütüyor.