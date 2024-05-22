Dört ayda 415 bin dolar kazandıran yöntemin sonu kötü bitti! Bir ilk yaşandı: 4600 telefon sattı

22 May 2024 16:57 - Güncelleme : 22 May 2024 17:29

Wang adıyla sosyal medyada yer alan bir kullanıcı sosyal medyayı salladı. Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşanan olay bir yandan da bir ilke neden oldu. Wang adlı kullanıcı tam 4 ay boyunca yaptığı canlı yayında 4600 telefon satın aldı. Yayınlar izlenme rekoru kırdığından Çinli adam 415 bin dolar kazandı.

4 AYDA 415 BİN DOLAR KAZANDIRAN YÖNTEMİN SONU KÖTÜ BİTTİ!

Ningbo Evening News'in haberine göre; İçerik üreticisi olan Wang, yasa dışı yollarla ticaret yaptığı gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bunun üzerine ise gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkan adam dolandırıcılıkla suçlandı. Yasa dışı ticari faaliyet yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis artı 7.000 dolar yani 50.000 yuan para cezasına çarptırıldı. Wnag'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayının detayı ise daha sonradan duyuruldu. İzleyici sayılarını artırmak için cep telefonlarından aynı anda yayın açtı.