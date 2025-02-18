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 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Türkiye'de internet hızı, uzun yıllardır kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde internet hızları her yıl artarken, Türkiye'de altyapı eksiklikleri nedeniyle beklenen iyileşme bir türlü gerçekleşmiyor. İnternet hız testi sitesi Speedtest ise en hızlı internete sahip ülkeler listesini açıkladı. Türkiye’nin listede bulunduğu yer şaşırttı.

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KAYNAK:
ShiftDelete.Net
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 12:04

Türkiye'de internet hızının yavaşlığı yıllardır kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri. Yüksek ping değerleri ve fiber altyapı yetersizlikleri birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Peki Türkiye, dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada? Popüler internet hız testi platformu Speedtest, yayınladığı yeni raporla bu konuya açıklık getirdi.

Fiber internet

Türkiye'nin internet hızındaki en büyük sorunlarının başında fiber altyapının yetersizliği ve yüksek abonelik ücretleri geliyor. Fiber internetin yaygınlaşmadığı bölgelerde ise eski tip bakır kablo (DSL) altyapısı kullanılıyor ve bu da hızları ciddi şekilde düşürüyor. Bazı bölgelerde altyapılar, 1000 Mbps'e kadar yüksek bağlantı hızları sunabilse de maalesef bu imkan ülkenin her yerinde mevcut değil.

Speedtest'in yayınladığı küresel internet hızı raporu, Türkiye'nin geniş bant ve mobil internet hızı konusunda ne kadar geride kaldığını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA KAÇINCI SIRADA?

Verilere göre Türkiye, geniş bant internet hızında 49,11 Mbps ile 101. sırada yer aldı. Mobil internet hızında ise 66,04 Mbps ile 58. sırada bulunuyor.

Şehir bazında değerlendirmeye bakıldığında; İstanbul, 71,38 Mbps mobil internet hızıyla 90. sırada, Ankara ise 68,36 Mbps mobil internet hızıyla 94. sırada yer aldı. Geniş bant internet hızında ise İstanbul 66,08 Mbps ile 116., Ankara 52,86 Mbps ile 126. sırada bulunuyor.

EN HIZLI İNTERNET HANGİ ÜLKEDE?

Speedtest raporuna göre, sabit geniş bant internet hızında ilk 5 ülke şöyle sıralandı:

- Singapur: 336,45 Mbps

- Birleşik Arap Emirlikleri: 310,05 Mbps

- Hong Kong: 305,71 Mbps

- Fransa: 287,44 Mbps

- İzlanda: 281,95 Mbps

Mobil internet hızında ise durum şu şekilde:

- Birleşik Arap Emirlikleri: 545,94 Mbps

- Katar: 521,51 Mbps

- Kuveyt: 314,39 Mbps

- Bulgaristan: 252,05 Mbps

- Bahreyn: 213,09 Mbps

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Sıkça Sorulan Sorular

İnternet hız testi nasıl yapılır?
İnternet hız testi yapmak için Speedtest.net ve Fast.com gibi internet hızınızın kaç megabit olduğunu gösteren platformları kullanabilirsiniz.
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