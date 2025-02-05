Galaxy Ring yepyeni özellikler kazanıyor: Samsung'un patenti ortaya çıktı

05 Şubat 2025 10:52 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:52

Samsung’un yeni patentine göre, Galaxy Ring yalnızca biyometrik verileri takip eden bir cihaz olmaktan çıkıp, kablosuz bağlantı yoluyla diğer elektronik cihazları kontrol edebilen bir “akıllı yüzük” formuna kavuşacak. Bu sayede yüzük, dosya aktarımı yapma ve el hareketleriyle cihaz yönetme gibi işlevler sunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile ilgili dikkat çekici bir patent başvurusunda bulundu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (WIPO) yapılan başvurudan elde edilen bilgilere göre Galaxy Ring, çok yakında sadece biyometrik verileri izleyen basit bir cihaz olmaktan çıkıp çok daha fazla işlem yapabilecek.

GALAXY RING İLE AKILLI CİHAZLAR KONTROL EDİLEBİLECEK

Şu anda Galaxy Ring, kalp atış hızı, uyku düzeni ve diğer biyometrik verileri takip ederek Samsung Health uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlara veri aktarabiliyor. Ancak Samsung’un yeni patenti, yüzüğün kablosuz bağlantı yoluyla diğer akıllı cihazlarla iletişim kurmasını mümkün kılacak bir kontrol arayüzü olarak da çalışabileceğini ortaya koyuyor.

Bir başka deyişle gelecekte Galaxy Ring yalnızca bir sağlık takip cihazı olmaktan çıkıp, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve diğer Samsung ekosistemindeki akıllı cihazlarla doğrudan etkileşime girebiliyor olacak. Örneğin yüzüğün bir cihazdan diğerine dosya aktarımı yapabildiği veya bir cihazı el hareketleriyle kontrol edebildiği durumlar, patent görsellerinde yer alıyor.

Samsung daha önce S Pen ile benzer bir kontrol mekanizması sunmuştu. Ancak Galaxy Ring, daha sezgisel ve pratik bir kullanım vaat ederek bu teknolojiyi bir adım öteye taşıyor.