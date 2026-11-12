GTA 6'da sansür şüphesi! Dosya boyutundaki fark kafaları karıştırdı

JAPONYA SÜRÜMÜNDE 1,2 GB'LIK FARK!

En dikkat çekici fark Japonya'da görülüyor. GTA 6'nın PlayStation 5 sürümü, Japonya'da yaklaşık 208.725 GB büyüklüğündeyken diğer ülkelerin çoğunda 209.913 GB yer kaplıyor. Benzer bir tablo Xbox tarafında da var. Japonya'daki dosya boyutu 208.74 GB olarak görünürken dünya genelindeki sürümün büyüklüğü 209.86 GB seviyesinde.

Yani Japon oyuncuların indireceği sürüm, diğer ülkelerdeki versiyonlardan yaklaşık 1,2 GB daha küçük. İşte bu fark, oyunun bazı sahnelerinin değiştirilmiş olabileceği tartışmasını beraberinde getirdi.