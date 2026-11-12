GTA 6'da sansür şüphesi! Dosya boyutundaki fark kafaları karıştırdı

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İstanbul
Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), bu kez oynanışıyla değil, dosya boyutlarıyla gündemde. Oyunun ön yükleme sürecinde Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özel sürümlerin diğer ülkelere göre daha az yer kapladığı ortaya çıktı.
Aradaki fark ilk bakışta küçük görünse de oyuncuların aklına aynı soruyu getirdi: GTA 6, bazı ülkelerde sansürlü mü çıkacak? Rockstar Games'in yerel düzenlemelere uyum sağlamak için oyunun bazı bölümlerini değiştirmiş veya çıkarmış olabileceği konuşuluyor. Ancak bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.
En dikkat çekici fark Japonya'da görülüyor. GTA 6'nın PlayStation 5 sürümü, Japonya'da yaklaşık 208.725 GB büyüklüğündeyken diğer ülkelerin çoğunda 209.913 GB yer kaplıyor. Benzer bir tablo Xbox tarafında da var. Japonya'daki dosya boyutu 208.74 GB olarak görünürken dünya genelindeki sürümün büyüklüğü 209.86 GB seviyesinde.
Yani Japon oyuncuların indireceği sürüm, diğer ülkelerdeki versiyonlardan yaklaşık 1,2 GB daha küçük. İşte bu fark, oyunun bazı sahnelerinin değiştirilmiş olabileceği tartışmasını beraberinde getirdi.
Tartışmanın bir diğer ayağını ise yaş derecelendirme sistemleri oluşturuyor. Automaton'ın aktardığına göre GTA 6'nın Japonya'daki "CERO Z" derecelendirmesinde şiddet ve suç unsurlarına ilişkin uyarılar bulunurken cinsel içerikle ilgili herhangi bir uyarı yer almıyor. Buna karşılık Avrupa ve Amerika'daki derecelendirme sistemlerinde "yoğun cinsel içerik" uyarısı açıkça belirtiliyor.
Bu farklılık, özellikle Japonya'ya özel sürümde bazı yetişkin içeriklerinin kaldırılmış veya değiştirilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirdi. Ancak dosya boyutundaki değişimin doğrudan sansürden kaynaklandığı henüz kanıtlanmış değil.
Dosya boyutlarına ilişkin soru işaretleri yalnızca Japonya ile sınırlı değil. Avustralya ve Yeni Zelanda için hazırlanan sürümlerde de farklılıklar tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu iki ülkeye özel versiyonlarda yaklaşık 704 KB büyüklüğündeki "core_restofworld001" adlı dosyanın bulunmadığı görüldü.
Öte yandan yaklaşık 1.28 GB boyutundaki "core_restofworld" adlı başka bir dosya da dikkat çekti. Bu dosyaların ülkelere göre değişen oyun içerikleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Ancak söz konusu dosyaların ne işe yaradığı ve oyun deneyimini nasıl etkilediği henüz bilinmiyor.
GTA 6'nın farklı ülkelerde değişen dosya boyutları oyuncular arasında tartışılmaya devam ederken Rockstar Games cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.