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İstanbul
Oyun dünyasının yıllardır beklediği GTA 6, henüz piyasaya çıkmadan internet altyapısını zorlamaya başladı. 19 Kasım'da oyuncularla buluşacak yapımın ön indirmeye açılmasıyla milyonlarca kişi aynı anda harekete geçti. Ortaya çıkan yoğunluk ise küresel internet trafiğinde yeni bir rekor getirdi. Dünyanın önde gelen internet değişim noktası (IX) operatörlerinden DE-CIX'in açıkladığı verilere göre, 10 Kasım'dan itibaren veri trafiğinde olağanüstü bir artış yaşandı. Türkiye'den gerçekleşen bağlantılar da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
GTA 6 için başlayan indirme yarışı, özellikle Avrupa ve ABD'deki internet değişim noktalarında etkisini gösterdi. Avrupa'nın en büyük internet değişim noktası olan DE-CIX Frankfurt'ta, salı günü Türkiye saatiyle 22.20'de saniyede 22,30 terabitlik veri trafiği kaydedildi. Böylece Ocak 2026'da kırılan önceki rekor yüzde 19,06 oranında geride bırakıldı.
Asıl dikkat çeken rakam ise DE-CIX'in küresel ağından geldi. Dünya genelindeki toplam trafik saniyede 33,01 terabite ulaşarak ilk kez 33 terabit sınırını aştı. ABD'deki merkezlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. DE-CIX Dallas'ta saniyede 2,66 terabit, Chicago'da 1,22 terabit ve Phoenix'te 212,34 gigabitlik trafik ölçüldü.
İnternet trafiğindeki bu büyük sıçramanın arkasında GTA 6'nın devasa indirme boyutu bulunuyor. Yaklaşık 10 milyon oyuncunun ön sipariş verdiği oyunun dosya boyutu 220 GB civarında. Bu nedenle milyonlarca kişinin oyunu çıkış gününe hazır hale getirmek için aynı dönemde indirmeye başlaması, internet ağlarında büyük bir veri yükü oluşturdu.
Özellikle ön indirmelerin başlamasıyla kısa sürede ortaya çıkan yoğunluk, büyük oyun lansmanlarının küresel internet altyapısı üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.
DE-CIX'in Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Dr. Thomas King de GTA 6'nın ön indirmeleri sırasında yaşanan trafik artışının alışılmışın dışında olduğunu belirtti. King, büyük oyunların piyasaya sürülmesiyle internet kullanımında ani yükselişler yaşanabildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Büyük oyun lansmanları, internet trafiğinde çok kısa süre içinde önemli artışlara yol açabilen gelişmeler arasında yer alıyor. Yazılım güncellemelerinin kullanıma sunulduğu dönemlerde veya UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kupası gibi canlı yayınlanan büyük etkinlikler sırasında internet trafiğinde ani artışlar görmeye alışkınız. Ancak bu kez yaşanan artışın boyutu daha önce görülmemiş düzeyde. Bu yeni rekorlar, dijital altyapımızın bugün ne denli büyük miktarda veriyi işleyebildiğinin etkileyici bir göstergesi."
Rockstar Games, GTA 6'yı Türkiye'de 19 Kasım saat 00.00 itibarıyla erişime açacak. Ön indirmelerde yaşanan rekor yoğunluğun ardından şimdi gözler oyunun resmi çıkış tarihine çevrildi. Oyunu önceden indirmeyen milyonlarca kullanıcının aynı anda indirme işlemi başlatması, internet trafiğinde yeni bir hareketlilik yaratabilir. Üstelik yalnızca oyunu satın alanlar değil, konsol sahibi olmadığı için GTA 6'yı canlı yayınlardan takip etmek isteyen kullanıcılar da bu yoğunluğa katkıda bulunacak. Bu nedenle 19 Kasım'da internet trafiğinin hangi seviyeye ulaşacağı ve yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak ediliyor.