220 GB'LIK OYUN MİLYONLARCA KİŞİYİ HAREKETE GEÇİRDİ

İnternet trafiğindeki bu büyük sıçramanın arkasında GTA 6'nın devasa indirme boyutu bulunuyor. Yaklaşık 10 milyon oyuncunun ön sipariş verdiği oyunun dosya boyutu 220 GB civarında. Bu nedenle milyonlarca kişinin oyunu çıkış gününe hazır hale getirmek için aynı dönemde indirmeye başlaması, internet ağlarında büyük bir veri yükü oluşturdu.

Özellikle ön indirmelerin başlamasıyla kısa sürede ortaya çıkan yoğunluk, büyük oyun lansmanlarının küresel internet altyapısı üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.