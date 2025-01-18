HİSAR-O'dan tam isabet: Çelik Kubbe'de heyecanlandıran gelişme!

18 Ocak 2025 18:06 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:08

Türk savunma sanayisinin önemli başarılarından biri olarak gösterilen HİSAR-O, son gerçekleştirilen atış testinde bir kez daha üstün performansını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu" dedi...

HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi dikkat çekmeye devam ediyor. HİSAR-O, kızılötesi arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Hedef takip menzili 40-60 kilometre olan, hedef önleme menzili 25-3 kilometre RF güdümlü füzeler için 35 kilometre olan HİSAR-O, alçak irtifa, orta irtifa ve uzun irtifa olmak üzere kendi içinde katmanlı bir yapıya sahip.

FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşan sisteme bağımsız görev icra edebilmesi adına bir hava arama radarı, termal gece ve gündüz görüş kamerası, elektro optik sensörler ve lazer arayıcı başlık entegre edilen HİSAR-O, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

“BAŞARIYLA TAMAMLADI”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sisteminin, seri üretim atışlı testlerinden birini daha başarıyla tamamladığını ifade etti.

YÜKSEK İRTİFADAKİ HEDEFLERİ TAM İSABETLE VURDU

Bu başarının Türk savunma sanayisinin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta ASELSAN, ROKETSAN ve Başkanlığımız personeli olmak üzere, tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ederiz. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor."