Humane AI Pin battı: Telefonların yerini alacaktı, sonu hüsran oldu

Humane AI Pin cihazı, 2023 yılında duyurulduğunda teknoloji dünyasında büyük bir heyecan uyandırmıştı. Apple'ın eski mühendisleri tarafından kurulan Humane, yapay zekanın gücünü giyilebilir bir cihazla birleştirerek telefonların yerini alacak yeni bir çağ başlatmayı vaat ediyordu.

HUMANE AI PIN HAVLU ATTI

Kullanıcılar, ekransız ve tamamen sesli komutlarla çalışan bu cihaz aracılığıyla bildirimlerden kurtulacak, çağrılar yapabilecek, mesajlarını yönetebilecek ve yapay zeka destekli yanıtlar alabileceklerdi. Ancak işler beklendiği gibi gitmemiş görünüyor.

Cihazın yüksek fiyat etiketi (699 dolar) ve akıllı telefonlara kıyasla sunduğu sınırlı ve yetersiz özellikleri Humane AI Pin'in hızla gözden düşmesine neden oldu. Ayrıca cihazın yapay zeka asistanı vadedilen kadar hızlı ve düzgün çalışmaması gibi sorunlar kullanıcılar tabiri caizse canından bezdirdi.

BEKLENTİLER YÜKSEKTİ, SONUÇ İSE HÜSRAN

Beklenen ilgiyi göremeyen Humane, bugün yaptığı açıklamada AI Pin'in satışlarını tamamen durdurduğunu ve şirketin büyük bir kısmını HP'ye sattığını duyurdu. 28 Şubat 2025 itibarıyla cihazların Humane sunucularına bağlanamayacağı ve bunun sonucunda tüm işlevlerini kaybedeceği bildirildi. AI Pin sahiplerine, bu tarihten önce cihazlarındaki tüm fotoğraf, video ve notları indirmeleri önerildi.

Kapatma işleminden sonra "pil seviyesi" gibi çevrim dışı özelliklerin çalışmaya devam edeceği, ancak "sesli etkileşimler, AI yanıtları ve Merkez erişimi gibi bulut bağlantısı gerektiren herhangi bir işlevin" çalışmayacağı ifade edildi.

Ek olarak, orijinal satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde iade edilen cihazlar için geri ödeme yapacağını belirten Humane, AI Pin aboneliği olan kullanıcıların 28 Şubat sonrasına kadar olan ödemeleri için orantılı geri ödeme alacağı da açıklandı.

HUMANE TEKNOLOJİSİ HP'NİN ELİNE GEÇTİ

Bu başarısızlığın ardından Humane'in teknolojisi ve patentleri HP'nin eline geçmiş oldu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, HP, Humane'ın geliştirdiği CosmOS işletim sistemini, teknik ekibini ve 300'den fazla patentini bünyesine katıyor. HP'nin ise bu teknolojiyi nasıl kullanacağı henüz bilinmiyor.