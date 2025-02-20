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 | Ömer Faruk Dogan

Instagram, '99 dilde çeviri özelliği' getirdi: DM (Doğrudan Mesajlar) için yeni dönem

Instagram, mesajlaşma deneyimini baştan sona değiştirecek bir güncellemeyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Artık DM'lerde 99 farklı dilde anında çeviri yapabilecek, mesajlarınızı planlayarak istediğiniz zamanda gönderebilecek ve önemli mesajları sohbetlerin en üstüne sabitleyebilirsiniz.

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KAYNAK:
TechCrunch
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 09:25

Instagram, doğrudan mesajlar (DM'ler) olarak bilinen mesajlaşma sistemini, Apple’ın iMessage'ı ve diğer üçüncü taraf uygulamalarla rekabet edebilmesi için yeni özelliklerle güncelliyor. Artık Instagram kullanıcıları küresel çapta 99 farklı dilde mesaj çevirme araçlarına, mesaj planlama ve sabitleme seçeneklerine, müzik paylaşım özelliklerine ve daha fazlasına erişebilecek.

Yeni özellikler, ilk olarak hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunulacak, ancak web erişimi daha sonra gelecek.

INSTAGRAM, DM BÖLÜMÜNÜN ÖZELLİKLERİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYOR

Özellikle müzik paylaşım işlevi, yeni şarkıları sosyal platformlar aracılığıyla keşfetmeyi seven genç kullanıcılar için ilgi çekici olabilir. Bu özelliğe erişmek için sohbet yazma ekranındaki çıkartma düğmesine dokunup ardından "Müzik"seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra Instagram'ın müzik kütüphanesinde şarkı arayabilir ve herhangi bir şarkının 30 saniyelik ön izlemesini grup sohbetlerinde veya bir yayın kanalında paylaşabilirsiniz. Müziğin arkadaşlar arasında paylaşılmasının yanı sıra bu özellik, sanatçıların sosyal medya takipçileri aracılığıyla hayranlarına ulaşmasına da yardımcı olabilir.

Instagram, müzik paylaşım özelliğini JENNIE ve Doechii ile halka açacak; bu sanatçılar, müzik paylaşımını Instagram yayın kanallarında test edecekler.

Instagram DM'lerini ana sohbet uygulaması olarak kullanmayı kolaylaştıracak diğer yeni araçlar arasında, başka bir dilde gönderilen veya alınan mesajları çevirme seçeneği de bulunuyor. Lansman aşamasında, 99 farklı dil desteklenecek.

Ayrıca sohbetinizde bir mesajı, görseli veya Reels videosunu en üste sabitlemek için mesaja basılı tutup "Sabitle" seçeneğine dokunabilirsiniz. Bu özellik, sık kullanılan bilgileri el altında tutmak veya sadece eğlence amaçlı kullanılabilir. Sabitlemeyi geri almak için tekrar mesaja dokunup "Sabitlemeyi kaldır" seçeneğini seçebilirsiniz. Her sohbet için en fazla üç mesaj sabitlenebilecek.

Instagram, kullanıcılarının artık mesajları zamanlayarak göndermesine de izin verecek. Bunun için "Gönder" düğmesine uzun basarak tarih ve saat seçebileceksiniz. Mesajlar en fazla 29 gün öncesine kadar planlanabilecek.

Son olarak, Instagram artık grup sohbetlerine arkadaşlarınızı davet etmek için bir QR kodu gönderme seçeneği sunuyor. Bir sohbetin davet bağlantısından "QR Kodu" seçeneğini seçerek daveti oluşturabilirsiniz. Bu kod, canlı olarak paylaşılabilir veya daha sonra kullanmak üzere galerinize kaydedilebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Instagram hangi ülkenin malı?
Sosyal medya platformu Instagram, Meta bünyesinde faaliyet gösteriyor ve genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor.
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