iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

FACE ID DONANIMI İLK KEZ EKRANIN ALTINA TAŞINDI

iPhone 18 Pro modellerinde kullanılan kızılötesi kamera ilk kez ekranın altında konumlandırılıyor. Ancak Face ID'deki sorunun bu donanımla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Apple geçtiğimiz hafta Face ID hatalarının bir yazılım güncellemesiyle giderilebileceğini açıklamıştı. Şirket, iOS 27.0.1 ile birlikte sözünü tutmuş oldu.