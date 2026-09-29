Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:48
1
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 27.0.1 güncellemesini yayınladı. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde karşılaşılan Face ID sorunları çözülürken, kamera ve dokunmatik ekranla ilgili bazı hatalar giderildi.

2
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

Apple aynı zamanda iPadOS 27.0.1 ve visionOS 27.0.1 güncellemelerini de kullanıma sundu. iOS ve iPadOS 27’ye geçmeyen cihazlar için ise iOS 26.7.1 ve iPadOS 26.7.1 sürümleri yayınlandı.

3
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

İOS 27.0.1, İPHONE 18 PRO'DAKİ FACE ID SORUNUNU GİDERİYOR

Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 27.0.1, iPhone 18 Pro modellerinde Face ID’nin düzgün şekilde çalışmamasına neden olan sorunu çözüyor.

4
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

Bazı iPhone 18 Pro kullanıcıları, kilitli uygulamaların açılması gibi işlemlerde Face ID'nin çalışmadığını bildirmişti. Cihazın donduğu ve kendi kendine yeniden başladığı da aktarılmıştı.

5
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

Kullanıcıların bir kısmı Face ID kurulumu sırasında “Face ID Kullanılamıyor” mesajıyla karşılaşırken, bazı kullanıcılar ise Face ID için “Dikkat Gerektir” ayarında problemler yaşadıklarını ifade etmişti.

6
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

Apple’ın paylaştığı sürüm notlarında giderilen sorunlar şu şekilde sıralanıyor:

  • Face ID kimlik doğrulamasının başarısız olması halinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max beklenmedik şekilde yeniden başlayabiliyordu.
  • Az sayıdaki iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazında, belirli ışık koşullarında f/1.48 diyafram açıklığıyla 2x yakınlaştırmada çekilen fotoğraflarda renk bozulması görülebiliyordu.
  • Bildirim Merkezi ve Denetim Merkezi’nin aynı anda açılması dokunmatik ekranın yanıt vermemesine yol açabiliyordu.

7
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

FACE ID DONANIMI İLK KEZ EKRANIN ALTINA TAŞINDI

iPhone 18 Pro modellerinde kullanılan kızılötesi kamera ilk kez ekranın altında konumlandırılıyor. Ancak Face ID'deki sorunun bu donanımla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Apple geçtiğimiz hafta Face ID hatalarının bir yazılım güncellemesiyle giderilebileceğini açıklamıştı. Şirket, iOS 27.0.1 ile birlikte sözünü tutmuş oldu.

8
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

Bununla birlikte iOS 27.0.1 sürümü ağırlıklı olarak iPhone 18 Pro modellerindeki hataları giderse de iOS 27’yi çalıştırabilen tüm iPhone modelleri için indirilebiliyor.

9
iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

IOS 27.0.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Güncelleme, iOS 27 işletim sistemini destekleyen tüm iPhone modellerinde “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” adımları izlenerek kablosuz olarak indirilebiliyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.