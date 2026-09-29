iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone'lardaki 'sinir bozucu' sorun çözüldü

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UYGULAMALAR
İstanbul
Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 27.0.1 güncellemesini yayınladı. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde karşılaşılan Face ID sorunları çözülürken, kamera ve dokunmatik ekranla ilgili bazı hatalar giderildi.
Apple aynı zamanda iPadOS 27.0.1 ve visionOS 27.0.1 güncellemelerini de kullanıma sundu. iOS ve iPadOS 27’ye geçmeyen cihazlar için ise iOS 26.7.1 ve iPadOS 26.7.1 sürümleri yayınlandı.
Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 27.0.1, iPhone 18 Pro modellerinde Face ID’nin düzgün şekilde çalışmamasına neden olan sorunu çözüyor.
Bazı iPhone 18 Pro kullanıcıları, kilitli uygulamaların açılması gibi işlemlerde Face ID'nin çalışmadığını bildirmişti. Cihazın donduğu ve kendi kendine yeniden başladığı da aktarılmıştı.
Kullanıcıların bir kısmı Face ID kurulumu sırasında “Face ID Kullanılamıyor” mesajıyla karşılaşırken, bazı kullanıcılar ise Face ID için “Dikkat Gerektir” ayarında problemler yaşadıklarını ifade etmişti.
Apple’ın paylaştığı sürüm notlarında giderilen sorunlar şu şekilde sıralanıyor:
iPhone 18 Pro modellerinde kullanılan kızılötesi kamera ilk kez ekranın altında konumlandırılıyor. Ancak Face ID'deki sorunun bu donanımla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Apple geçtiğimiz hafta Face ID hatalarının bir yazılım güncellemesiyle giderilebileceğini açıklamıştı. Şirket, iOS 27.0.1 ile birlikte sözünü tutmuş oldu.
Bununla birlikte iOS 27.0.1 sürümü ağırlıklı olarak iPhone 18 Pro modellerindeki hataları giderse de iOS 27’yi çalıştırabilen tüm iPhone modelleri için indirilebiliyor.
Güncelleme, iOS 27 işletim sistemini destekleyen tüm iPhone modellerinde “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” adımları izlenerek kablosuz olarak indirilebiliyor.