iOS 27.3 güncellemesi yayınlandı: Siri AI Türkçe dil desteğine kavuştu

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UYGULAMALAR
İstanbul
Apple, sesli yapay zeka asistanı Siri AI'ın özelliklerini genişleten iOS 27.3 Beta güncellemesini kullanıma açtı. Yeni sürümle birlikte Siri AI sistem uygulamalarında çok daha karmaşık görevleri yerine getirebilir hale geldi.
Kullanıcılar artık Takvim, Dosyalar, Finder, Günlük, Mail, Harita, Mesajlar, Müzik, Notlar, Fotoğraflar, Önizleme, Anımsatıcılar, Safari, Kestirmeler ve Hava Durumu uygulamalarında Siri AI aracılığıyla işlem yapabiliyor.
Güncelleme kapsamında öne çıkan bazı Siri AI uygulama özellikleri şu şekilde sıralanıyor:
Apple, sistem uygulamalarındaki geliştirmelerin yanı sıra Siri AI için dil desteğini de büyüttü. Asistan artık Türkçe, Geleneksel Çince, Vietnamca ve Norveççe dillerini destekliyor.