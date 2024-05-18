Kahverengi deniz yosunundan ambalaj ürettiler... Çevre dostu, gıda bozulmasını önlüyor

18 May 2024 15:28 - Güncelleme : 18 May 2024 15:28

Kimya Mühendisliği öğrencisi Büşra Esim, Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz'in danışmanlığında, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında kahverengi deniz yosunlarından gıda ambalajı üretmeyi başardı. Esim, deniz kıyılarında müsilajdan sonra yaygınlaşan bu yosunları laboratuvarda işleyerek ambalaj malzemesi geliştirdi.

DENİZ TUZUNDAN ARINDIRIP FARKLI İŞLEMLERDEN GEÇİRDİLER

Büşra Esim, Çanakkale'nin Dardanos bölgesinden kahverengi deniz yosunlarını topladıklarını, laboratuvar ortamında yıkama aşamasından geçirerek deniz tuzundan arındırdıklarını ve farklı işlemlerden geçirerek gıda ambalajı ürettiklerini söyledi.

Gıdaları bu filmlerle kaplayarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulmalardan koruyup raf ömrünü uzattıklarını hem de çevre dostu olduğu için plastik kirliliğini önlediklerini belirten Esim, ambalajların doğaya atıldıklarında 3-5 hafta içinde kendi kendine yok olabildiği için çevre dostu olarak görüldüğünü söyledi. Yenilmesinde bir sakınca görülmediğini ve üretim maliyeti açısından da uygun olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz de çalışmayı TÜBİTAK destekli lisans öğrencisi projesi olması bakımından çok önemsediklerini dile getirerek, "Bu öğrenciler kimya mühendisi olarak mezun olduklarında, eğitimlerini boş geçirmemiş oluyorlar, CV'leri dolu oluyor ve faydalı şeyler yaparak hazır hale geliyorlar." dedi.

PATENT VE YAYIN AŞAMASINA HAZIRLANIYOR

Projenin çevreyi, gıdayı ve plastik geri dönüşümünü bir araya getiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Nilgiz, deniz yosunlarından sodyum aljinat (yoğunlaştırıcı bileşen) üretip film haline getirdiklerini anlattı, "Projenin bütün testlerini tamamladık. Bundan sonra patent ve yayın aşaması var." bilgisini paylaştı.

Ürünün ham maddesinin doğadan gelip, doğaya gittiğine dikkati çeken Nigiz, ambalajları ürettikten sonra toprağa ektiklerini, farklı iklim koşulları oluşturmak için farklı zamanlarda suladıklarını anlattı.

GIDAYA MİKROPLASTİK GEÇİRMİYOR

Yazın daha az, sonbaharda ve kışın daha fazla su verdiklerini aktaran Nigiz, çok sulananın 3 haftada, az sulananın ise 5 ila 7 haftada tamamen bozulduğunu tespit ettiklerini ve ektikleri tohumlarda da ambalaj olmayan yerlere göre daha fazla büyüme fark ettiklerini belirtti, "Bu kısımla ilgili çalışmaları zirai işlemler tarafında yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Nigiz, bu ambalajın hem çevreye zarar vermediğini hem gıdaya mikroplastik geçmediğini hem de atık olduğunda toprağa faydasının bulunduğunu belirtti.

Mevcut ambalajlarla ürettikleri ürünü karşılaştıran Nigiz, evde genellikle polietilen ya da farklı petrokimya temelli plastikler kullanıldığını ve raf ömürlerinin uzun, mekanik dayanımının da yüksek olduğunu ancak bunların gıdaya geçtiğini ve çevreye atıldığında bozulmadığını vurguladı. Güneşle de bir araya geldiğinde zararlı kimyasallar verdiklerini ekledi.

Nilgiz şu bilgileri paylaştı:

"Ürettikleri ambalajlar neredeyse onların mekanik dayanımına yakın bir dayanım sağlıyor. Mekanik dayanımları benzer, gıda korumaları benzer ama biyobozunur ve tamamen güvenli ambalajlar. 2030'a kadar Avrupa'da petrol türevli polimerlerden oluşan gıda ambalajı yasaklanacak. Biz de zaten bunu yavaş yavaş yapmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla önümüzde çok kısa süre var. Bu çalışmalara hız verilmesi gerekiyor. Biz de laboratuvarda öğrencilerimizle bu konuda çalışmaya devam ediyoruz."