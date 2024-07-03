Karıncalar, yaralanan yuva arkadaşlarını 'ısırarak' tedavi ediyor

03 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:43

Karıncaların, arkadaşlarının yaralarını tedavi etmekle ilgilenen az sayıda hayvandan biri olduğu biliniyordu. Örneğin Matabele karıncaları (Megaponera analis), özel bezler tarafından üretilen antimikrobiyal bir madde salgılayarak enfeksiyonları tedavi edebiliyor.

Ancak Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nden Erik Frank, tüm karınca türlerinin bu bezlere sahip olmadığını söylüyor: "Antibiyotik kullanamayan karıncalara ne olduğunu öğrenmek istedik."

BİR KARINCA, ARKADAŞININ YARALI BACAĞINI ÇİĞNEDİ

Frank'in İsviçre'deki Lozan Üniversitesi'nden meslektaşı Dany Buffat, laboratuvarda Florida marangoz karıncalarının kolonilerini yakından gözlemlerken, bir karıncanın yuva arkadaşının yaralı bacağını ısırdığını gördü.

Frank, ilk başta bu duruma inanamadığını belirterek, "Bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşündüm. Belki bir tehdit vardı ya da karınca bir düşmana saldırdığını düşünüyordu zannettim" ifadesini kullandı.

Ekip, kolonilerin video görüntülerini inceledikten sonra daha fazla ampütasyon vakası gördü. Her seferinde, bacağı kesilen karınca hiçbir mücadele belirtisi göstermedi. Dahası bu ampütasyonlar yalnızca yaralanma hayvanın üst bacağında olduğunda gerçekleşiyordu.

AMPÜTE EDİLEN KARINCALARIN ÖLÜM ORANI DAHA DÜŞÜK

Araştırma ekibi, marangoz karıncalarına kasıtlı olarak uyluk yaralanmaları ve enfeksiyonlar vererek bu durumu daha ayrıntılı inceledi.

72 karıncanın yarısına bacak ampütasyonları yapıldı, diğerleri ise kontrol grubu olarak bırakıldı. Ampüte edilen karıncaların ölüm oranı, diğerlerine göre yüzde 90 daha düşüktü. Bu, ampütasyon işlemlerinin enfeksiyonun yayılmasını etkili bir şekilde durdurduğunu gösterdi.

Buna karşılık, yaranın karıncanın alt bacağında olması durumunda diğer karıncalar tarafından ampütasyon hiç gerçekleşmedi ve ekip deneyi alt bacak yaralanmalarıyla tekrarladığında, ölüm oranı hem ampute edilenler hem de kontrol grubu için aynıydı.

Frank, bunun karınca fizyolojisinden kaynaklanabileceğini söyledi. "Böceklerin bizim gibi merkezi bir kalbi yok" dedi. Bunun yerine, birkaç kas vücudun etrafına kan pompalıyor ve ekip mikro-CT taramaları kullanarak bu kasların çoğunun marangoz karıncaların üst bacaklarında yoğunlaştığını buldu.