Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu

Meta akıllı gözlük ürünlerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Connect 2026 etkinliği kapsamında yaptığı açıklamada Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics ve Oakley Meta modellerinin yıl sonuna kadar Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurdu.

Meta tarafından paylaşılan takvime göre üç model, 2026’nın dördüncü çeyreği içerisinde Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak. Satışların başlayacağı kesin gün ise henüz açıklanmadı.

Şirketin açıkladığı yeni pazarlar yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Oakley Meta, Ray-Ban Meta ve Ray-Ban Meta Optics modelleri yılın ilerleyen dönemlerinde Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Portekiz, İsrail, Güney Afrika, Endonezya, Tayland, Hong Kong, Yeni Zelanda, Malezya ve Filipinler'de satışa sunulacak.

Akıllı gözlüklerin Türkiye’de hangi fiyatlarla satılacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Gözlüklerin Meta AI yapay zeka uygulaması ise yeni değil. Meta AI uzun süredir Türkiye’de kullanılabiliyor ve Türkçe dil desteği de sunuyor. Dolayısıyla gözlüklerin pazara girmesiyle Meta’nın yapay zeka özellikleri Türkçe kullanıma hazır olacak.

META YENİ AKILLI GÖZLÜK MODELLERİNİ TANITTI

Meta, akıllı gözlük ailesine katılan yeni modelleri de etkinlik sırasında görücüye çıkardı. Tanıtılan ürünlerden Ray-Ban Meta Audio şirketin ilk kamerasız akıllı gözlüğü olarak öne çıktı. Kamera taşımayan model yalnızca 43 gram ağırlığında. Tek şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Meta AI desteğine de sahip ve satış fiyatı 349 dolar olarak açıklandı.

RAY-BAN META GEN 3, 3K VİDEO KAYDIYLA GELİYOR

Meta’nın yenilediği modeller arasında Ray-Ban Meta (Gen 3) de yer alıyor. Yeni nesil akıllı gözlük, önceki modellerden farklı olarak daha ince bir tasarım taşıyor. Ray-Ban Meta (Gen 3), tek şarjla 9 saate kadar kullanım süresi vadediyor. Gözlükte fotoğraf ve video çekimleri için 12 Megapiksel kamera yer alırken video tarafında 3K Ultra HD kayıt desteği sunuluyor.

Yeni model 6 mikrofonlu bir sistemle donatılırken Meta AI'a daha hızlı erişim sağlamak amacıyla özelleştirilebilir bir aksiyon tuşu da kullanılıyor. Ray-Ban Meta (Gen 3) için belirlenen başlangıç fiyatı 449 dolar.

META GLASSES AİLESİNE CAPRİ VE NOVA EKLENDİ

Meta Glasses ailesine Capri ve Nova adlarını taşıyan iki yeni tasarım eklendi. Connect 2026 kapsamında ayrıca Kylie Jenner ve LISA ile hazırlanan özel koleksiyonlar da duyuruldu. Etkinlikte duyurulan ürünlerden biri de 249 dolarlık Meta Adventurer oldu.

META VR GLASSES 5K EKRAN VE 120 HZ YENİLEME HIZI SUNUYOR

Meta'nın Connect 2026 etkinliğinde tanıttığı dikkat çekici cihazlardan bir diğeri Meta VR Glasses oldu. Şirketin sanal gerçeklik tarafındaki yeni gözlüğü 100 gramlık ağırlığıyla geliyor.

Meta VR Glasses’ın ekran tarafında 5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip micro-OLED panel kullanılıyor. Cihazın işlem gücünü Snapdragon Reality Elite işlemci sağlıyor. Gözlük harici bir işlem birimiyle çalışıyor. Meta VR Glasses için 1.299 dolarlık satış fiyatı açıkladı.