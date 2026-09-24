Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:40

Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu

Meta, Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics ve Oakley Meta modellerinin 2026'nın dördüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacağını açıkladı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:40

akıllı gözlük ürünlerini 'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Connect 2026 etkinliği kapsamında yaptığı açıklamada Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics ve Oakley Meta modellerinin yıl sonuna kadar Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurdu.

Meta tarafından paylaşılan takvime göre üç model, 2026’nın dördüncü çeyreği içerisinde Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak. Satışların başlayacağı kesin gün ise henüz açıklanmadı.

Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu

Şirketin açıkladığı yeni pazarlar yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Oakley Meta, Ray-Ban Meta ve Ray-Ban Meta Optics modelleri yılın ilerleyen dönemlerinde Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Portekiz, İsrail, Güney Afrika, Endonezya, Tayland, Hong Kong, Yeni Zelanda, Malezya ve Filipinler'de satışa sunulacak.

Akıllı gözlüklerin Türkiye’de hangi fiyatlarla satılacağına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Gözlüklerin Meta AI yapay zeka uygulaması ise yeni değil. Meta AI uzun süredir Türkiye’de kullanılabiliyor ve Türkçe dil desteği de sunuyor. Dolayısıyla gözlüklerin pazara girmesiyle Meta’nın yapay zeka özellikleri Türkçe kullanıma hazır olacak.

Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu

META YENİ AKILLI GÖZLÜK MODELLERİNİ TANITTI

Meta, akıllı gözlük ailesine katılan yeni modelleri de etkinlik sırasında görücüye çıkardı. Tanıtılan ürünlerden Ray-Ban Meta Audio şirketin ilk kamerasız akıllı gözlüğü olarak öne çıktı. Kamera taşımayan model yalnızca 43 gram ağırlığında. Tek şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Meta AI desteğine de sahip ve satış fiyatı 349 dolar olarak açıklandı.

Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu

RAY-BAN META GEN 3, 3K VİDEO KAYDIYLA GELİYOR

Meta’nın yenilediği modeller arasında Ray-Ban Meta (Gen 3) de yer alıyor. Yeni nesil akıllı gözlük, önceki modellerden farklı olarak daha ince bir tasarım taşıyor. Ray-Ban Meta (Gen 3), tek şarjla 9 saate kadar kullanım süresi vadediyor. Gözlükte fotoğraf ve video çekimleri için 12 Megapiksel kamera yer alırken video tarafında 3K Ultra HD kayıt desteği sunuluyor.

Yeni model 6 mikrofonlu bir sistemle donatılırken Meta AI'a daha hızlı erişim sağlamak amacıyla özelleştirilebilir bir aksiyon tuşu da kullanılıyor. Ray-Ban Meta (Gen 3) için belirlenen başlangıç fiyatı 449 dolar.

Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu

META GLASSES AİLESİNE CAPRİ VE NOVA EKLENDİ

Meta Glasses ailesine Capri ve Nova adlarını taşıyan iki yeni tasarım eklendi. Connect 2026 kapsamında ayrıca Kylie Jenner ve LISA ile hazırlanan özel koleksiyonlar da duyuruldu. Etkinlikte duyurulan ürünlerden biri de 249 dolarlık Meta Adventurer oldu.

Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor: Satış tarihi belli oldu

META VR GLASSES 5K EKRAN VE 120 HZ YENİLEME HIZI SUNUYOR

Meta'nın Connect 2026 etkinliğinde tanıttığı dikkat çekici cihazlardan bir diğeri Meta VR Glasses oldu. Şirketin sanal gerçeklik tarafındaki yeni gözlüğü 100 gramlık ağırlığıyla geliyor.

Meta VR Glasses’ın ekran tarafında 5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip micro-OLED panel kullanılıyor. Cihazın işlem gücünü Snapdragon Reality Elite işlemci sağlıyor. Gözlük harici bir işlem birimiyle çalışıyor. Meta VR Glasses için 1.299 dolarlık satış fiyatı açıkladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
OpenAI’a gizli anlaşma şoku!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Türkiye
#Meta
#Ray-ban Meta
#Oakley Meta
#Connect 2026
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.