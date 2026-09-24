OpenAI’a gizli anlaşma şoku!

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İstanbul
Teknoloji devleri arasındaki hukuk mücadelesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Elon Musk’ın sahibi olduğu X ve SpaceXAI şirketlerinin Apple ile imzaladığı gizli uzlaşma anlaşmasını incelemek isteyen OpenAI, mahkemeden istediği sonucu alamadı. Yargıç Mark Pittman, bugün aldığı kararla OpenAI’ın söz konusu belgelere erişim talebini reddetti. Şirket, Apple ile varılan uzlaşmanın kendi savunması açısından kritik bilgiler içerebileceğini öne sürerek mahkemeye acil başvuruda bulunmuştu.
Ancak hakim, gizli anlaşma metinlerini inceledikten sonra belgelerin OpenAI’a karşı devam eden davadaki hukuki uyuşmazlıklarla doğrudan bağlantılı olmadığına karar verdi. Böylece OpenAI’ın savunmasında kullanmayı planladığı önemli bir belgeye ulaşmasının önü kesilmiş oldu.
Davanın temelinde, Elon Musk’ın şirketlerinin Apple ve OpenAI’a yönelttiği rekabet ihlali suçlamaları bulunuyor. X ve SpaceXAI, iki teknoloji devinin yapay zeka pazarındaki rekabeti kısıtladığını, rakip uygulamaların App Store üzerindeki görünürlüğünü engellediğini ve haksız rekabete yol açtığını iddia etmişti. Hukuki süreç devam ederken Apple ile uzlaşmaya varan Musk’ın şirketleri, bu şirketle aralarındaki anlaşmazlığı sona erdirdi. Ancak OpenAI’a yönelik dava devam ediyor.
İşte OpenAI’ın gizli anlaşmanın peşine düşmesinin nedeni de bu uzlaşma oldu. Şirket, Apple ile varılan anlaşmanın içeriğinin kendisine yöneltilen iddialara karşı geliştireceği savunma açısından önem taşıyabileceğini savundu. OpenAI, taraflar arasında hangi koşullarda uzlaşma sağlandığını öğrenmek amacıyla gizli belgelerin mahkeme dosyasına alınmasını talep etti.
OpenAI’ın başvurusunu değerlendiren Yargıç Mark Pittman, Apple ile Musk’ın şirketleri arasında imzalanan gizli uzlaşma belgelerini bizzat inceledi.
Ancak inceleme sonucunda, belgelerin devam eden antitröst davasında kullanılmasını gerektirecek bir bağlantı bulunmadığına hükmetti. Pittman, kararında tarafların gizli uzlaşma anlaşmalarının açıklanması konusunda mahkemelerin temkinli davranması gerektiğine dikkat çekti.
Hakime göre söz konusu belgeler, OpenAI ile devam eden davanın temelini oluşturan hukuki meselelerle doğrudan ilgili değil. Bu nedenle OpenAI’ın anlaşmanın içeriğine erişme talebi kabul edilmedi. Kararla birlikte Apple ile Musk’ın şirketleri arasında hangi koşullarda uzlaşma sağlandığına ilişkin ayrıntılar gizli kalmaya devam edecek.
Gizli anlaşma belgelerine erişemeyen OpenAI ise davayı duruşma aşamasına geçilmeden sonuçlandırabilecek bir hukuki adım üzerinde çalışıyor. Şirket, mahkemeye özet karar (summary judgment) talebi sunmaya hazırlanıyor. Bu başvuruyla OpenAI, mevcut deliller ve hukuki gerekçeler üzerinden davanın duruşma yapılmadan karara bağlanmasını isteyecek.
Yargıç Pittman da şirketin söz konusu başvuruyu hazırlayabilmesi için ek süre verilmesini onayladı. Apple’ın davadan çekilmesiyle hukuki mücadelenin odağı OpenAI’a kayarken, tarafların sunacağı yeni deliller ve savunmaların önemi arttı.