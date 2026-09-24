OpenAI’a gizli anlaşma şoku!

Teknoloji devleri arasındaki hukuk mücadelesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Elon Musk’ın sahibi olduğu X ve SpaceXAI şirketlerinin Apple ile imzaladığı gizli uzlaşma anlaşmasını incelemek isteyen OpenAI, mahkemeden istediği sonucu alamadı. Yargıç Mark Pittman, bugün aldığı kararla OpenAI’ın söz konusu belgelere erişim talebini reddetti. Şirket, Apple ile varılan uzlaşmanın kendi savunması açısından kritik bilgiler içerebileceğini öne sürerek mahkemeye acil başvuruda bulunmuştu.

Ancak hakim, gizli anlaşma metinlerini inceledikten sonra belgelerin OpenAI’a karşı devam eden davadaki hukuki uyuşmazlıklarla doğrudan bağlantılı olmadığına karar verdi. Böylece OpenAI’ın savunmasında kullanmayı planladığı önemli bir belgeye ulaşmasının önü kesilmiş oldu.