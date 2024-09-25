Microsoft Google'ı kızdırdı: Müşterileri cezalandırdığını ortaya çıkarıp, şikayeti bastı!
Google Microsoft'u Avrupa Birliği'ne şikayet etti. Adil rekabete izin vermeyerek müşterilerini cezalandırmaya çalıştığını ortaya koyan Google ilk defa şikayette bulundu.
Google ile Microsoft arasındaki bulut sektörü kavgası büyüyor. Microsoft'un rekabete aykırı uygulama yaparak, müşterilerini cezalandırmaya çalıştığını öne sürerek Avrupa Birliği'ne şikayette bulundu.
Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un Windows sunucusu gibi yazılımlardaki hakim pazar konumunu, müşterileri Microsoft bulut platformu Azure'a bağlamak için kullandığını savunan Google bu durumdan rahatsız.
AYRIMCI FİYATLANDIRMA
Google'a göre, milyarlarca dolarlık bulut bilişim sektöründe Microsoft'un rekabete aykırı davranışı kısıtlayıcı lisans koşulları ve ayrımcı fiyatlandırma yoluyla gerçekleştiriliyor.
Şikayette, Microsoft’un adil rekabete izin vermek yerine, Windows sunucudaki pazar gücünü rakip bulut sağlayıcılarını seçen müşterileri cezalandırmak için kullandığı belirtildi.
Microsoft, kısa sürede bulut bilişim sektöründe güçlü bir büyüme kaydederken, Google ise bu sektörde analistlerin beklentilerini karşılayamadı. Şikayetin, Google tarafından AB Komisyonu'na yapılan ilk şikayet olması da dikkati çekti.
Teknolojide böyle bir yarış olunca, en iyi ürün kullanıcıların eline geçer umarım