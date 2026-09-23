OpenAI'dan yapay zekâ için kritik çağrı: Kontrolü kaybetmeden önlem alınmalı!

KENDİ KENDİNİ GELİŞTİREN YAPAY ZEKÂ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

OpenAI'ın güvenlik konusundaki çağrısının arkasında yalnızca son dönemde gündeme gelen güvenlik ihlalleri bulunmuyor. Şirketin dikkat çektiği bir diğer konu, yapay zekânın kendi kendini geliştirebilecek seviyeye yaklaşması.

Burada özellikle "recursive self-improvement" (RSI), yani özyinelemeli kendini geliştirme kavramı öne çıkıyor. Bu kavram, yapay zekânın kendi yeteneklerini geliştirmek için yine yapay zekâdan yararlanması anlamına geliyor. Teorik olarak yeterince gelişmiş bir sistem, araştırma ve geliştirme süreçlerinin bazı bölümlerini üstlenerek kendisinden daha yetenekli yeni modellerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

Bu sürecin tekrar tekrar yaşanması durumunda ise yapay zekâ geliştirme hızının insan araştırmacıların kapasitesini aşabileceği değerlendiriliyor.

Asıl endişe de burada başlıyor. Çünkü böyle bir gelişme, insanların yapay zekânın aldığı kararları anlamasını ve gerektiğinde sisteme müdahale etmesini zorlaştırabilir.