Renault, Batmobile benzeri otomobil tanıttı: Filante Record 2025

31 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 14:48

Renault, geçmişteki rekor kıran modellerinden ilham alarak tasarladığı fütüristik konsept otomobili Filante Record 2025'i tanıttı. Batmobile'ı andıran tasarımıyla dikkat çeken araç, 5,12 metre uzunluğa, 1 ton ağırlığa ve 87 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip.

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Renault, yeni konsept otomobiliniFilante Record 2025 adıyla tanıttı. Özellikle bilim kurgu tutkunlarının çok hoşuna gideceği düşünülen bir tasarıma sahip olan araç, Batmobile'ı andıran tasarımı ile dikkat çekiyor. Renault, Filante Record 2025'in tasarımında markanın tarihindeki bazı ikonik modellerden esinlenmiş.

FİLANTE RECORD 2025 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aracın far tasarımı, 1920'li yıllarda üretilen Renault 40 CV des Records modelinden ilham alırken tekerlekler, 1934 model Nervasport des Records aracına göz kırpıyor. Gövde kavisleri ise, 1956 model Etoile Filante modelinden alındı. Renault'un bu üç modeli de dönemlerinde rekor kırmak için tasarlanmıştı. Filante Record 2025 bu geleneği devam ettirme iddiasında.

Filante Record 2025, 5,12 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında. Bunun 600 kilogramı, aracın 87 kWh kapasiteli bataryasından geliyor. Tek kişilik olarak tasarlanan model, 1,71 metre genişliğe ve 1,19 metre yüksekliğe sahip.

Renault, konsept aracın motoru hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Filante Record 2025'in ultra verimli bir elektrik motoruyla donatılması ve güç tüketimi ile menzil alanında rekorlar kırması bekleniyor. Aracın testleri tamamlandığında performans verileri ve teknik detayları da gün yüzüne çıkacak.