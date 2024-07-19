Sağlık ekosisteminin yeni oyuncusu Medisa oldu! Dijitalin gücünü arkasına aldı

19 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:46

Ağustos 2022 tarihinde kurulan Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş., markalaşma sürecini tamamladı. Haziran 2024 tarihi itibarıyla, “Medisa” ismiyle yoluna devam eden şirket, yakın zamanda gerçekleştirilen sermaye artırımıyla 500 milyon TL’lik sermayeye ulaştı.



Medisa, sağlık sigortacılığını telesağlık, sağlıklı yaşam ve hastalık yönetimi alanları ile birleştirerek müşterilerine bütüncül bir deneyim sunacak. Aksigorta ile stratejik iş birliğini hayata geçiren şirket, önümüzdeki dönemde Topluluk Finansal Hizmetler, müşteri ve dağıtım kanalı güçleriyle büyümeyi ve dijital dönüşümün sigortacılık iş kolundaki öncü şirketlerinden biri olmayı amaçlıyor.

ALTYAPISI YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE GELİŞTİRİLDİ

Sabancı Topluluğu’nun öncelikli odak alanları olan sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi odağına alan Medisa; iki yıldan kısa bir sürede teknoloji uygulamalarını canlıya aldı. Türkiye’nin bulut tabanlı, yeni nesil teknolojilerle geliştirilen ilk sigortacılık uygulamasını hayata geçiren şirket; güçlü teknolojik altyapısı ve alanında uzman organizasyonu ile farklılaşmayı hedefliyor.

Medisa, aynı zamanda Sabancı Ventures yatırımları ile de aktif stratejik iş birliklerine başladı. Yapay zekâ tabanlı dijital sağlık uygulaması geliştirmelerine başlayan şirket; kişiye özel sigorta ve hizmetlerini tüm kanallardan müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

DİJİTAL VE YAPAY ZEKA İLE POLİÇE SAHİPLERİNE 360 DERECE SAĞLIK DENEYİMİ SUNACAK

Bir sigorta şirketinin ötesinde, bir sağlık şirketi olarak konumlanmayı hedefleyen Medisa, oluşturacağı ‘özel sağlık sistemi’ ile sigorta, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ve dijital sağlık uygulamalarını bir araya getirecek.

Medisa, müşterilerinin tüm sağlık yolculuklarına eşlik edecek Medisa mobil uygulaması üzerinden işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde tamamlamasını sağlarken; aynı zamanda uzmanlarla görüşme ve faydalı bilgilere ulaşma imkânı da sunacak.

Gerçekleştirilen stratejik iş birliği ile Aksigorta Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçe sahipleri, bu özel sağlık sistemine dahil olarak fiziksel ve dijital tüm ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek.

Geliştireceği yeni iş birlikleri ile Medisa, ekosistemini büyütmeyi; bireylerin sağlık yolculuğunun her adımında yanında olmayı ve tüm paydaşlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Medisa Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, Medisa’nın sağlık sigorta şirketinin ötesinde, müşterilerin sağlık yolculuğu ihtiyaçlarını karşılayan bir özel sağlık sistemi sunacağının altını çizerken, “Bir Sabancı Topluluğu şirketi olarak, sektörümüze bu alanda öncülük yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bireylerin sağlık yolculuğunda önleme, teşhis, tedavi ve ödemeden meydana gelen bir zincir var. Tüm dünyada sigorta şirketleri, genellikle bu zincirin ödeyicisi tarafında duruyor. Bizim Medisa’daki amacımız ise kişiselleştirilmiş süreçlerle, ihtiyaç anında bu zincirin tamamında olmak. Dijital alanda sahip olduğumuz tüm yetkinlikleri, çok daha kapsamlı bir müşteri deneyimi için seferber etmek. Önce bireyden başlayarak toplum sağlığına katkıda bulunmak; sağlık alanında kalıcı ve uzun vadeli bir değer yaratmak. Önümüzdeki dönemde duyuracağımız yeni proje ve uygulamalarla da bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyacağız” dedi.