Samsung telefonlarda YouTube kabusu başladı

Samsung telefonlarda YouTube izleyen bazı kullanıcıların son dönemde karşılaştığı ilginç bir hata gündeme geldi. Kullanıcıların aktardığına göre video oynatılırken YouTube uygulamasından çıkılıp yeniden uygulamaya dönüldüğünde görüntü donabiliyor.

İşin ilginç tarafı ise sesin kesilmemesi. Görüntü ekranda takılı kalırken videonun sesi normal şekilde çalmaya devam ediyor.

EN FAZLA ŞİKAYET GALAXY Z FOLD8 ULTRA'DAN

Sorunun her kullanımda ortaya çıkmadığı, zaman zaman kendisini gösterdiği belirtiliyor. Şikayetlerin büyük bölümü Samsung’un en pahalı katlanır telefonu Galaxy Z Fold8 Ultra kullanıcılarından geliyor.

Ancak problem yalnızca bu modelle sınırlı değil. Galaxy Z Fold8 ve Galaxy S26 Ultra kullanan bazı kullanıcılar da YouTube’da aynı görüntü donması sorunuyla karşılaştıklarını bildiriyor.

SORUNUN KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Samsung’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu nedenle sorunun doğrudan YouTube uygulamasından mı yoksa Samsung’un telefon yazılımından mı kaynaklandığı şimdilik belirsiz.

Kullanıcıları biraz daha zor durumda bırakan nokta ise henüz kesin bir çözümün bulunmaması. Sorun zaman zaman ortaya çıktığı için neyin tetiklediği de netleşmiş değil.