Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

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İstanbul
Samsung, Güney Kore'de bazı Bespoke AI 4-Door buzdolaplarının yazılım güncellemesinin ardından tamamen kapanmasına yol açan SmartThings güncellemesinin dağıtımını durdurdu.
Hatanın, 22 Eylül öğleden sonra ortaya çıkmaya başladığı bildirildi.
Notebookcheck'in haberine göre, Samsung'un kendi topluluk platformu Samsung Members'ta kısa sürede onlarca kullanıcı şikayeti paylaşıldı. Buzdolabı sahipleri, SmartThings üzerinden gelen güncelleme bildirimine dokunduktan hemen sonra cihazlarının çalışmayı durdurduğunu belirtti.
Bir kullanıcı eve döndüğünde buzdolabının iç aydınlatmasının kapalı olduğunu, dokunmatik panelin tepki vermediğini ve soğutmanın tamamen kesildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar ise ekranda “güncelleniyor” ifadesinin kaldığını ve cihazın elektriğini kesip yeniden bağlamanın da sorunu çözmediğini aktardı.
Sorundan etkilenen cihazların büyük bölümünü 2024 ve sonrasında piyasaya çıkan Bespoke AI 4-Door serisi oluşturuyor.
ZDNet Korea’nın haberine göre arızanın nedeni, Samsung’un dahili test yazılımının sistem hatası nedeniyle son kullanıcılara gönderilmesi oldu. Samsung, dağıtım hatasını tespit ettikten hemen sonra güncellemeyi durdurduğunu açıkladı.
Şirket yaşanan aksaklık nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Sorunun uzaktan çözülememesi nedeniyle vatandaşların teknik servise gitmesini istedi. Ayrıca servis gelene kadar yiyeceklerin buz kutularına taşınmasını tavsiye etti.
Bazı kullanıcılar ise artan talep nedeniyle servis randevu sisteminde de sorunlar yaşandığını bildirdi.
Arızanın Güney Kore'deki Chuseok tatiline denk gelmesi kullanıcıların tepkisini artırmış durumda. Vatandaşlar tatil için hazırladıkları yiyeceklerin bozulma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtirken, bir kullanıcı servis merkezinin tatil sonrasına kadar teknik ekip gönderemeyeceğini söyledi.
Samsung ise acil soğutma arızaları için tatil döneminde de mühendislerini ve çağrı merkezi çalışanlarını görevde tutacağını açıkladı. Şu ana kadar kaç buzdolabının güncellemeden etkilendiği ise belli değil.