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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:42
1
Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

Samsung, Güney Kore'de bazı Bespoke AI 4-Door buzdolaplarının yazılım güncellemesinin ardından tamamen kapanmasına yol açan SmartThings güncellemesinin dağıtımını durdurdu.

Hatanın, 22 Eylül öğleden sonra ortaya çıkmaya başladığı bildirildi.

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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

Notebookcheck'in haberine göre, Samsung'un kendi topluluk platformu Samsung Members'ta kısa sürede onlarca kullanıcı şikayeti paylaşıldı. Buzdolabı sahipleri, SmartThings üzerinden gelen güncelleme bildirimine dokunduktan hemen sonra cihazlarının çalışmayı durdurduğunu belirtti.

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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

Bir kullanıcı eve döndüğünde buzdolabının iç aydınlatmasının kapalı olduğunu, dokunmatik panelin tepki vermediğini ve soğutmanın tamamen kesildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar ise ekranda “güncelleniyor” ifadesinin kaldığını ve cihazın elektriğini kesip yeniden bağlamanın da sorunu çözmediğini aktardı.

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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

SAMSUNG'UN TEST YAZILIMI YANLIŞLIKLA KULLANICILARA GÖNDERİLDİ

Sorundan etkilenen cihazların büyük bölümünü 2024 ve sonrasında piyasaya çıkan Bespoke AI 4-Door serisi oluşturuyor.

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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

ZDNet Korea’nın haberine göre arızanın nedeni, Samsung’un dahili test yazılımının sistem hatası nedeniyle son kullanıcılara gönderilmesi oldu. Samsung, dağıtım hatasını tespit ettikten hemen sonra güncellemeyi durdurduğunu açıkladı.

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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

Şirket yaşanan aksaklık nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Sorunun uzaktan çözülememesi nedeniyle vatandaşların teknik servise gitmesini istedi. Ayrıca servis gelene kadar yiyeceklerin buz kutularına taşınmasını tavsiye etti.

Bazı kullanıcılar ise artan talep nedeniyle servis randevu sisteminde de sorunlar yaşandığını bildirdi.

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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

SAMSUNG TEKNİK EKİP GÖREVLENDİRECEK

Arızanın Güney Kore'deki Chuseok tatiline denk gelmesi kullanıcıların tepkisini artırmış durumda. Vatandaşlar tatil için hazırladıkları yiyeceklerin bozulma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtirken, bir kullanıcı servis merkezinin tatil sonrasına kadar teknik ekip gönderemeyeceğini söyledi.

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Samsung’un buzdolapları güncelleme sonrası kapandı: Kullanıcılar isyan etti

Samsung ise acil soğutma arızaları için tatil döneminde de mühendislerini ve çağrı merkezi çalışanlarını görevde tutacağını açıkladı. Şu ana kadar kaç buzdolabının güncellemeden etkilendiği ise belli değil.

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