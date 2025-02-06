Starship roketi, düştüğü ada sakinlerini mağdur etti: SpaceX'e tepkiler çığ gibi

06 Şubat 2025 09:20 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:20

SpaceX'in Starship roketi, geçtiğimiz ayki test uçuşunda infilak ederek Turks ve Caicos Adaları çevresine enkaz saçtı. Ada halkı, haftalar geçmesine rağmen SpaceX'in enkazı temizlememesi nedeniyle tepki gösteriyor.

SpaceX'in geliştirdiği ve devasa Starship roketi, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen yedinci test uçuşunda hedeflenen başarıya ulaşamadı. Roketin ilk kademesi başarılı bir şekilde iniş yaparken, ikinci kademede yaşanan yakıt sızıntısı sonucu uzay aracı Atlantik Okyanusu üzerinde infilak etmişti.

TURKS VE CAICOS ADALARI SAKİNLERİ STARSHIP ROKETİNDEN BIKTI

52 metre uzunluğundaki uzay aracı Turks ve Caicos Adaları yakınlarında infilak etti. Ancak adada patlamanın ardından Starship'e ait enkaz parçaları, bu adaların çevresine ve hatta yerleşim alanlarına düştü. Ada sakinleri ise roketin enkazının temizlenmemiş olmasından muzdarip olduklarını açıkladı.

CNN'e konuşan bazı ada sakinleri, gökyüzünde patlamayı gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ve daha sonra evlerinin önünde, bahçelerinde ya da sokaklarında uzay aracına ait devasa parçalar bulduklarını anlattı. Sahil bölgelerinde de büyük metal parçalarına rastladıklarını anlattı.

HALKIN TEPKİSİ: SPACEX ENKAZI TOPLAMADI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve SpaceX, test uçuşu öncesinde olası riskler hakkında ada sakinlerini bilgilendirmişti. Ancak vatandaşları esas öfkelendiren şey, aradan haftalar geçmesine rağmen SpaceX'in enkazları hâlâ toplamamış olması. Bölgedeki bazı yetkililer, SpaceX'in temizlik konusunda daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.

Adada yaşayan Lori Kaine, SpaceX'in çağrı merkezi ile iletişime geçtiğini ve enkaz parçalarını nereden alabileceklerini bildirdiğini söyledi. Ancak şirket, enkazı temizlemedeki yavaşlığını burada da devam ettirerek Kaine'ye 1 hafta sonra cevap verdi ve ekiplerinin, olay hakkında rapor tutmasının bir ayı bulabileceğini söyledi.