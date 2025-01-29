Süpersonik test uçağı Boom XB-1, ilk kez ses hızını aştı

29 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:09

Boom XB-1 süpersonik test uçağı, Kaliforniya'da gerçekleştirdiği uçuşta ses hızını aşarak tarihi bir başarıya imza attı. Testte uçağı kullanan pilot Tristan 'Geppetto' Brandenburg, bunun şimdiye kadar uçtuğu en iyi görev olduğunu açıkladı.

Concorde'un Oğlu lakaplı süpersonik jet Boom XB-1, ilk kez resmi olarak ses hızından daha hızlı seyahat etti. Uçak, salı günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yerel saatle 11.22'de Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan havalanarak 35 bin feet yükseğe çıktı ve ses hızı olan Match 1'i aşmayı başardı.

BOOM XB-1, İKİ KEZ SES DUVARINI AŞTI

Görev bir saatten az sürdü ancak XB-1 uçuş sırasında iki kez ses duvarını aştı. Havacılık şirketi Boom, XB-1'in yolcuları New York'tan Londra'ya 3 saat 30 dakikada götürecek olan tam üretim modeli Overture'un yolunu açtığını söyledi. Bu süre normalde geleneksel bir ticari uçak ile yaklaşık sekiz saat sürüyor. Overture, ses hızının iki katından daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek.

Boom, Overture için 130 ön sipariş aldı ve American Airlines, United Airlines ve Japan Airlines gibi şirketlere teslimat yapacak.

Boom, süpersonik bir uçak tasarlayan, inşa eden ve uçuran ilk bağımsız şirket olmakla birlikte, Concorde'un 2003'te emekli olmasından beri bu hıza ulaşan son şirket oldu. Süpersonik uçuş, önceki 11 görevi gerçekleştiren baş pilot eski ABD Donanması havacısı Tristan 'Geppetto' Brandenburg tarafından gerçekleştirildi. Brandenburg, bunun şimdiye kadar uçtuğu en iyi görev olduğunu söyledi.