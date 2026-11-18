AYNI GOOGLE HESABI ŞARTI ARANACAK

Ancak Fast Switch'i kullanmak isteyenlerin bazı koşulları karşılaması gerekecek. Uygulama kodlarında yer alan bilgilere göre iki telefonun da aynı Google hesabına bağlı olması şartı aranacak. Ayrıca ana cihazın kullanıcısının bağlantı paylaşımına onay vermesi gerekecek. Yani sistem, bir telefon numarasının farklı kişiler tarafından ortak kullanılmasından çok, aynı kişinin iki cihaz arasında kolayca geçiş yapabilmesi için tasarlanıyor.

Öte yandan her SIM kartın bu özellikle uyumlu olmayabileceği belirtiliyor. Google SIM Manager'da tespit edilen hata mesajları, bazı SIM profillerinin paylaşımı desteklemeyebileceğini gösteriyor. Ayrıca SIM'in diğer telefonda daha önce en az bir kez etkinleştirilmesi gerekebilir.