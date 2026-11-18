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İstanbul
Google, Android telefonlar arasında geçiş yapmayı çok daha kolay hale getirecek yeni bir özellik geliştiriyor. Google SIM Manager uygulamasının kodlarında ortaya çıkan Fast Switch, kullanıcıların tek bir telefon numarasını iki ayrı akıllı telefonda kullanmasına imkan tanıyacak. Üstelik telefonlar arasında geçiş yaparken SIM kart değiştirmeye veya eSIM aktarımıyla uğraşmaya gerek kalmayabilecek.
Fast Switch'in çalışma mantığı oldukça basit. Kullanıcı hangi telefonun kilidini açarsa mobil şebeke bağlantısı otomatik olarak o cihaza aktarılabilecek. Böylece iki telefon kullanan kişiler, aynı numarayla cihazlar arasında çok daha rahat geçiş yapabilecek. Mevcut sistemde eSIM profilini başka bir telefona taşımak için belirli işlemlerin yapılması gerekiyor. Google'ın geliştirdiği yeni özellikle bu sürecin arka planda, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan tamamlanması hedefleniyor.
Ancak Fast Switch'i kullanmak isteyenlerin bazı koşulları karşılaması gerekecek. Uygulama kodlarında yer alan bilgilere göre iki telefonun da aynı Google hesabına bağlı olması şartı aranacak. Ayrıca ana cihazın kullanıcısının bağlantı paylaşımına onay vermesi gerekecek. Yani sistem, bir telefon numarasının farklı kişiler tarafından ortak kullanılmasından çok, aynı kişinin iki cihaz arasında kolayca geçiş yapabilmesi için tasarlanıyor.
Öte yandan her SIM kartın bu özellikle uyumlu olmayabileceği belirtiliyor. Google SIM Manager'da tespit edilen hata mesajları, bazı SIM profillerinin paylaşımı desteklemeyebileceğini gösteriyor. Ayrıca SIM'in diğer telefonda daha önce en az bir kez etkinleştirilmesi gerekebilir.
Google'ın Fast Switch özelliğini hangi Android modellerinde kullanıma sunacağı henüz netleşmedi. Ancak daha önce ortaya çıkan bulgular, yeni sistemin ilk etapta Google Pixel telefonlarda kullanılabileceğine işaret ediyor. Özelliğin bütün Pixel modellerini kapsayıp kapsamayacağı ya da yalnızca belirli cihazlarla sınırlı tutulup tutulmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.