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Uygun fiyatlı telefon dönemi kapanıyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 14:08
1
Uygun fiyatlı telefon dönemi kapanıyor

Akıllı telefon almak isteyen ancak bütçesini fazla zorlamak istemeyen kullanıcılar için önümüzdeki yıllar biraz daha zor geçebilir. Küresel telefon pazarında büyüme sürerken, en ucuz modellerin bu büyümeden pay alamayacağı tahmin ediliyor. Counterpoint Research’ün öngörüsüne göre küresel akıllı telefon pazarı 2030’a kadar yaklaşık 1,2 milyar adetlik yıllık satış hacmine ulaşacak. Ancak 200 doların altında satılan modellerde tam tersi bir tablo ortaya çıkacak.

Araştırmaya göre bu fiyat grubundaki telefonların yıllık satışlarının 2025-2030 döneminde yaklaşık yüzde 40 azalması bekleniyor. Bu da her yıl 230 milyondan fazla uygun fiyatlı akıllı telefonun satış hacminden kaybolması demek. Buna karşılık 200 dolar ve üzerindeki modellerin satışlarında aynı dönemde yaklaşık yüzde 26 artış öngörülüyor.

2
Uygun fiyatlı telefon dönemi kapanıyor

PREMİUM TELEFONLAR BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Pazardaki değişim yalnızca giriş seviyesi modellerle sınırlı değil. Fiyat grupları arasındaki farkın önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşmesi bekleniyor. Premium akıllı telefonların 2030’a kadar yaklaşık yüzde 7 yıllık bileşik büyüme oranıyla ilerleyeceği tahmin ediliyor. Orta ve yüksek fiyat segmentlerinde ise satış hacminin büyük ölçüde yatay seyretmesi bekleniyor. Yani pazar büyümeye devam edecek ancak bu büyümenin ağırlığı artık en ucuz telefonlardan daha pahalı modellere doğru kayacak.

3
Uygun fiyatlı telefon dönemi kapanıyor

BELLEK VE İŞLEMCİ MALİYETLERİ GİRİŞ SEVİYESİNİ ZORLUYOR

Uygun fiyatlı telefonların geri çekilmesinin arkasında ise önemli bir maliyet sorunu var. Bellek çipleri ve işlemcilerin fiyatlarının yükselmesi, üreticilerin giriş seviyesi telefonlarda hareket alanını giderek daraltıyor. Bu parçalar, zaten düşük kâr marjıyla satılan uygun fiyatlı cihazların üretim maliyetinde önemli bir pay oluşturuyor.

Maliyet yükseldikçe üreticilerin 200 doların altında telefon satması da zorlaşıyor. Üstelik mesele yalnızca parça fiyatları değil. Yeni nesil akıllı telefonlarda beklenen minimum teknik özellikler de giderek yükseliyor.

4
Uygun fiyatlı telefon dönemi kapanıyor

5G VE YAPAY ZEKÂ ARTIK UCUZ TELEFONLARIN DA KAPISINDA

5G desteği, daha yüksek depolama kapasitesi, gelişmiş kamera sistemleri ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özellikleri artık yalnızca en pahalı telefonlarda görülmüyor.

Tüketicilerin beklentilerinin yükselmesiyle birlikte üreticiler bu özellikleri daha düşük fiyatlı modellere de taşımak zorunda kalıyor. İşte bu durum, en ucuz telefonları üretmenin maliyetini daha da artırıyor. Üreticiler de en düşük fiyat seviyesinde rekabet etmek yerine daha yüksek kâr bırakabilecek, donanımı güçlü orta segment modellere yönelmeye başlıyor.

5
Uygun fiyatlı telefon dönemi kapanıyor

UCUZ TELEFON ARAYANLARIN İŞİ ZORLAŞABİLİR

Bu değişimden en fazla etkilenebilecek kesim ise uygun fiyatlı telefonlara yönelen tüketiciler olacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 200 doların altında satılan yeni telefon seçeneklerinin azalması, kullanıcıları daha pahalı modellere yöneltebilir. Bir başka seçenek ise mevcut telefonu daha uzun süre kullanmak veya yenilenmiş cihazlara yönelmek olabilir.

Counterpoint Research, uygun fiyatlı yeni telefon sayısındaki azalmanın düşük gelirli bölgelerde mobil internet kullanımının yaygınlaşmasını da yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor. Diğer taraftan orta segment telefon satın alan kullanıcılar daha gelişmiş özelliklere ulaşabilecek. 5G, daha fazla depolama alanı, güçlü kamera sistemleri ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ özelliklerinin bu modellerde giderek yaygınlaşması bekleniyor.

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