Uygun fiyatlı telefon dönemi kapanıyor

Akıllı telefon almak isteyen ancak bütçesini fazla zorlamak istemeyen kullanıcılar için önümüzdeki yıllar biraz daha zor geçebilir. Küresel telefon pazarında büyüme sürerken, en ucuz modellerin bu büyümeden pay alamayacağı tahmin ediliyor. Counterpoint Research’ün öngörüsüne göre küresel akıllı telefon pazarı 2030’a kadar yaklaşık 1,2 milyar adetlik yıllık satış hacmine ulaşacak. Ancak 200 doların altında satılan modellerde tam tersi bir tablo ortaya çıkacak.

Araştırmaya göre bu fiyat grubundaki telefonların yıllık satışlarının 2025-2030 döneminde yaklaşık yüzde 40 azalması bekleniyor. Bu da her yıl 230 milyondan fazla uygun fiyatlı akıllı telefonun satış hacminden kaybolması demek. Buna karşılık 200 dolar ve üzerindeki modellerin satışlarında aynı dönemde yaklaşık yüzde 26 artış öngörülüyor.