WhatsApp tek seferlik fotoğrafı tekrar açma hilesi için adım attı! Fotoğraflar sınırsız görüntüleniyordu

29 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:20

WhatsApp, iPhone kullanıcılarını etkileyen ve "bir kez görüntüle" özelliğinin tekrar açılmasına izin veren bir gizlilik açığını sessizce düzeltti. Kullanıcılar, bu hatayı kullanarak tek seferlik fotoğraf ve videolara tekrar erişebiliyordu. Ancak yeni güncellemeyle bu açık kapatıldı.

Ayşe Barım'ın da dahil olduğu menajerlerin Whatsapp'ta nasıl örgütlendiği tespit edildi!

Ayşe Barım'ın da dahil olduğu menajerlerin Whatsapp'ta nasıl örgütlendiği tespit edildi!

WhatsApp yeni dönem için düğmeye bastı: "Bu özellik olmadan nasıl yaşamışım" diyeceksiniz!

WhatsApp yeni dönem için düğmeye bastı: "Bu özellik olmadan nasıl yaşamışım" diyeceksiniz!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone kullanıcılarını ilgilendiren büyük bir gizlilik sorununu düzeltti. Tek seferlik fotoğrafı tekrar açma hilesi olarak bilinen bu hata sebebiyle bir kez görüntüle özelliği beklenildiği gibi çalışmıyordu ve kullanıcılar, yalnızca 1 kere görüntülenmesi gereken fotoğraf ve videolara sınırsız bir şekilde erişebiliyordu.

WHATSAPP TEK SEFERLİK FOTOĞRAFI TEKRAR AÇMA HİLESİNİ KALDIRDI

WhatsApp'ın sunduğu "bir kez görüntüle" özelliği, mesajlaşma sırasında hassas fotoğraf ve videoların yalnızca bir kez açılmasını sağlıyordu. Ancak iPhone'da WhatsApp'ın ayarlarına girerek bu medyalara tekrar ulaşılabiliyordu. Kullanıcılar, Ayarlar > Depolama ve Veriler > Depolamayı Yönet bölümüne girerek içerikleri "En Yeni"ye göre sıralayıp tekrar oynatabiliyordu.

Bu güvenlik açığı, özel içeriklerin defalarca izlenmesine ve gizlilik ihlaline yol açabilecek bir hata olarak değerlendiriliyordu. Neyse ki WhatsApp, sessiz sedasız bir şekilde bu sorunu düzeltti.

GÜNCELLEME NOTLARINDA BAHSEDİLMEDİ

Meta'ya bağlı WhatsApp, hatayı çözen güncellemeyi yayınlasa da, güncelleme notlarında bu açıkla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu arada WhatsApp'ın daha önce de Web sürümünde benzer bir problemle karşı karşıya kaldığı biliniyor. Android sürümünde ise böyle bir hata yok.