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UYGULAMALAR
İstanbul
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iCloud ve Google Drive yerine kendi yedekleme hizmetini test etmeye başladı. Yeni özellik, kullanıcılara sohbet geçmişlerini doğrudan WhatsApp'ın sunucularında uçtan uca şifreleme ile saklama imkanı tanıyor.
Şimdiye kadar WhatsApp kullanıcıları mesajlarını, fotoğraflarını ve videolarını yedeklemek için Google Drive ve iCloud gibi yedekleme servislerini kullanmak zorundaydı.
Kendi yedekleme hizmetini test eden WhatsApp, kullanıcılara mesajlarını saklayabilecekleri üçüncü bir yöntem sunuyor.
Fakat WhatsApp ücretsiz kullanıcılara yalnızca 2 GB depolama alanı veriyor. Sohbet ekranındaki yedekleme ayarlarından WhatsApp'ın bulut sistemini seçen kişilerin, verilerini uçtan uca şifrelemeyle koruması zorunlu tutuluyor.
Güvenlik adımı atlanamazken kullanıcılar verilerini 64 haneli bir şifreleme anahtarı veya uygulamanın varsayılan olarak önerdiği geçiş anahtarı (passkey) ile güvence altına alabiliyor. Ücretli aboneliğin sonlandırılması halinde veriler 4 ay daha sunucularda saklanmaya devam ediyor. Yenileme yapılmadığı takdirde kalıcı olarak siliniyor.
Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyanlar için WhatsApp ücretli planlar üzerinden genişletilmiş alan seçenekleri sunuyor. WhatsApp Plus aboneliği pakete dahil 100 GB yedekleme alanı sunarken, Meta One kullanıcıları tercih ettikleri plana göre 4 TB'a kadar depolama alanına erişebiliyor.
WhatsApp sunucularında alınan bulut yedekleri şu an için platformlar arası geçişleri desteklemiyor. iPhone'dan Android'e geçiş yapan kullanıcılar, buluttaki yedek dosyasını yeni cihazlarına geri yükleyemiyor. İşletim sistemi değiştiren kişilerin, verilerini taşımak için uygulama ayarlarında yer alan yerleşik sohbet aktarma aracını kullanması gerekiyor.