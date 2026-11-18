WHATSAPP YEDEKLEME İÇİN İCLOUD VE GOOGLE DRİVE ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKIYOR

Şimdiye kadar WhatsApp kullanıcıları mesajlarını, fotoğraflarını ve videolarını yedeklemek için Google Drive ve iCloud gibi yedekleme servislerini kullanmak zorundaydı.

Kendi yedekleme hizmetini test eden WhatsApp, kullanıcılara mesajlarını saklayabilecekleri üçüncü bir yöntem sunuyor.