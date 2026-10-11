WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: Kimler çevrimiçi gözükecek

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UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, Android sürümünde dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Uygulamanın alt menüsüne eklenecek yeni Kişiler sekmesi sayesinde kullanıcılar, rehberlerindeki kişilere daha hızlı ulaşabilecek. Üstelik kimin çevrimiçi olduğu ve kimin doğum günü olduğu da aynı ekrandan takip edilebilecek.
Google Play Store üzerinden beta programına katılan kullanıcıların erişebildiği son test sürümünde ortaya çıkan özellik, henüz geliştirme aşamasında. Yeni sekmenin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Yeni Kişiler sekmesinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, çevrimiçi durum göstergesi olacak. WhatsApp'ta o anda aktif olan kişilerin isimlerinin yanında yeşil bir nokta yer alacak. Böylece kullanıcılar, tek tek sohbet ekranlarını açmadan rehberlerindeki hangi kişilerin çevrimiçi olduğunu görebilecek.
Ancak bu özellik yalnızca çevrimiçi durumunu paylaşan kişiler için geçerli olacak. Gizlilik ayarları nedeniyle durumunu göstermeyen kullanıcıların aktif olup olmadığı bu bölümden anlaşılamayacak.
Yeni sekmeyle birlikte doğum günü hatırlatmaları da uygulamanın bir parçası haline gelecek. Telefon rehberinde doğum günü bilgisi kayıtlı olan kişiler, doğum günleri geldiğinde özel bir işaretle gösterilecek. İsimlerinin yanında pasta emojisi ve "Bugün doğum günü" ifadesi yer alacak. Bilgiler doğrudan telefonun kişi kayıtlarından alınacak. Yani kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı doğum günlerini WhatsApp üzerinden de takip edebilecek.
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yenilikler bununla sınırlı değil. Kişiler sekmesinin üst kısmına yerleştirilecek arama çubuğu sayesinde isim, telefon numarası veya kullanıcı adıyla arama yapılabilecek. Kullanıcılar ayrıca rehberlerini alfabetik olarak sıralayabilecek ya da çevrimiçi olan kişileri listenin üst sıralarına taşıyabilecek.
WhatsApp kullanmayan kişiler için de davet seçeneği bulunacak. Böylece telefon rehberindeki kişiler, doğrudan bu bölümden uygulamaya davet edilebilecek.
Yeni sistemde kullanıcıların gizlilik tercihleri geçerliliğini koruyacak. Son görülme ve çevrimiçi bilgilerini gizleyen kişiler, Kişiler sekmesinde yeşil noktayla işaretlenmeyecek. Dolayısıyla yeni özellik, WhatsApp kullanan herkesin anlık durumunu gösteren bir sistem olmayacak. Kullanıcılar, başkalarının çevrimiçi olup olmadığını mevcut gizlilik izinleri çerçevesinde görebilecek.
Henüz beta aşamasında bulunan Kişiler sekmesinin tasarımında ve işlevlerinde test süreci boyunca değişiklik yapılabilecek. WhatsApp'ın özelliği Android kullanıcılarının tamamına ne zaman sunacağına ilişkin ise henüz resmi bir takvim bulunmuyor.