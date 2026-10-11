WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor: Kimler çevrimiçi gözükecek

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, Android sürümünde dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Uygulamanın alt menüsüne eklenecek yeni Kişiler sekmesi sayesinde kullanıcılar, rehberlerindeki kişilere daha hızlı ulaşabilecek. Üstelik kimin çevrimiçi olduğu ve kimin doğum günü olduğu da aynı ekrandan takip edilebilecek.

Google Play Store üzerinden beta programına katılan kullanıcıların erişebildiği son test sürümünde ortaya çıkan özellik, henüz geliştirme aşamasında. Yeni sekmenin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.