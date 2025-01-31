Yangın anında can kaybını önleyecek lazerli kaçış sistemi geliştirildi

31 Ocak 2025 15:30 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:30

Kayseri'deki 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yangın anında güvenli tahliyeyi kolaylaştırmak için "Kaçış Güzergahı" adlı lazer yönlendirme sistemi geliştirdi. Yangın algılandığında aktifleşen bu sistem, lazer ışıklarıyla bina içindeki kişileri çıkış noktalarına yönlendirerek can kayıplarını önlemeyi hedefliyor.

Kayseri'de 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kapalı alanlarda yangın sırasında çıkışı kolaylaştırmak amacıyla lazer sistemli bir cihaz geliştirdi. "Kaçış Güzergahı" adını verdikleri bu inovatif sistem, yoğun duman ve panik anlarında yön bulmayı kolaylaştırarak can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor.

"KAÇIŞ GÜZERGAHI", YANGIN ANINDAN YÖN BULMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Öğrenciler Senanur Şahin, Yakub Varol, Feyza Ecrin Öztürk ve İremsu Ceylan, bilişim teknolojileri öğretmenleri Can Evren Yıldız'ın rehberliğinde geçen yıl Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için proje geliştirme kararı aldı. Afet Yönetimi kategorisinde çalışma yapmaya karar veren ekip, iki ay süren araştırma ve AR-GE sürecinin ardından "Kaçış Güzergahı" isimli ürünü ortaya çıkardı.

Öğrenciler geliştirdikleri cihazı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait simülasyon odasında test etti. İtfaiye ekipleriyle yapılan denemeler sonucunda, cihazın yangın anında yön belirlemede etkili olduğu kanıtlandı. Sistem, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması "Afet Yönetimi" kategorisinde üçüncü oldu.

CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR?

"Kaçış Güzergahı" sistemi, yangın algılandığında devreye girerek lazer ışıklarla çıkış noktasına doğru yönlendirme yapıyor. Duman ve karanlık nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü anlarda bu lazer çizgileri, bina içinde kalan kişilere güvenli bir kaçış yolu sunuyor. Projede yer alan öğrencilerden Yakub Varol, projenin kapalı alan yangınlarında yönünü bulamayanlar için geliştirildiğini söyledi.

Birçok kişinin yangın anında binadan çıkışı bulamadığı için hayatını kaybettiğine dikkati çeken Varol, kapalı alanlarda yangın sırasında yoğun dumanın görüş mesafesini engellediğine dikkati çekti. Günümüzde de bunu gördüklerini ve birçok kişinin bu yüzden yaşamını yitirdiğini belirten Varol, "Bizler de buna bir çözüm geliştirmek istedik ve lazerleri kullandık" ifadelerine yer vardı.

Lazerlerin havada herhangi bir iz bırakmazken partiküllerden yansıyarak dumanda düz bir çizgi oluşturduğunu belirten Varol, bireylerin de bu çizgiyi izleyerek çıkışlara vardığının sözlerine ekledi. Sistemlerini oda köşelerine ve koridor sonlarına çıkışa bakacak şekilde konumlandırdıklarını anlatan Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duman tespiti anında lazerlerimiz aktif hale geliyor. Duman partiküllerinden yansıyan lazerler düz bir ışık çizgisi oluşturuyor. Bireyler de bu ışık çizgisini takip ederek çıkış noktasına varmış oluyor. Takım olarak uzun bir AR-GE süreci geçirdik. Projeyi de yapmamız 2 ay sürdü. Sistem bittiğinde birtakım testler gerçekleştirdik."

İTFAİYE EKİPLERİ DE PROJEYİ BEĞENDİ

İtfaiye ekiplerinin de projelerini beğendiğini dile getiren Varol, itfaiye ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi. Bundan sonra projelerini daha da geliştirerek binalarda görmek istediklerini ve gerek üretim gerekse yürürlüğe girmesi noktasında desteğe ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Patent sürecinde de sona doğru yaklaştıkları bilgisini paylaştı.

Öğrencilerden Senanur Şahin de projedeki amaçlarının kapalı alanlarda meydana gelen yangınlarda çıkış tahliyesini kolaylaştırmak olduğuna dikkati çekti. Projelerini geliştirmek istediklerini anlatan Şahin, gündemlerinde olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangına çözüm üreten bir proje olduğunu belirtti.

Haberlerde yangın sırasında kapalı alanlarda yoğun dumanda insanların yönlerini bulamayıp tahliyelerini gerçekleştiremediğini gördüklerini anlatan Şahin, kendi projelerinin de buna çözüm olduğunu ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için projelerini insanların yararına sunmak istediklerini kaydetti.