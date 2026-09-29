Yapay zeka ağlamayı da öğrendi

AMAÇ ROBOTLARI GERÇEKTEN ÜZMEK DEĞİL

Yanxi Technology'nin hedefi robotların gerçekten üzüntü hissetmesini sağlamak değil. Asıl amaç, insan duygularını anlayabilen ve bunlara uygun tepkiler verebilen makineler geliştirmek. Bu alan, "duygusal bilişim" olarak adlandırılıyor. Temelinde ise makinelerin insan duygularını algılaması, yorumlaması ve buna göre karşılık vermesi yatıyor.

Yansyn-X2'nin mevcut sürümü ise kendi başına yürüyebilen tam donanımlı bir insansı robot değil. Sabit olarak tasarlanan model başını çevirebiliyor, insanları takip edebiliyor ve kollarıyla çeşitli hareketler yapabiliyor.