YouTube reklam göstermeyi abarttı: Atlanamayan reklamların süresi 3 saat oldu

30 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:58

YouTube, reklam engelleyici kullananları hedef alarak atlanamayan reklam sürelerini 3 saate kadar çıkardı. Hatta bazı kullanıcılar, 10 saatlik reklamlar bile gördüklerini iddia etti. Şirket ise reklamların içerik üreticileri desteklemek için önemli olduğunu belirterek reklam engelleyicileri devre dışı bırakmayı veya YouTube Premium’a abone olmayı öneriyor.

Geçtiğimiz günlerde YouTube Premium üyesi olmayan kullanıcılara tam 1 saatlik atlanamayan reklamlar gösterildiği ortaya çıkmıştı. Ancak görünüşe göre Google’ın ücretsiz YouTube kullanıcılarını bıktırma çabası bununla bitmedi. Uzun süren reklamlara bir yenisi daha eklendi ve bu seferkilerin süresi tam 3 saati bile bulabiliyor.

YOUTUBE, REKLAMLARIN SÜRESİNİ 3 SAATE ÇIKARDI

Reddit’te paylaşılan ekran görüntülerine göre bazen izlenen videodan bile daha uzun süren reklamlar çıkıyor. Reklamların süresi 57 dakika ila 3 saat arasında değişirken, bazı kullanıcılar 10 saatlik reklamlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Hatta doğrulanmamış bir iddiaya göre 90 saat süren bir reklam bile görüldü.

Birçok kullanıcı, reklamları geçmek için kullanılan "Reklamı Geç" butonunun eksik olduğunu fark etti. Bazı durumlarda, butonun videonun altında göründüğü bildirildi. Bu da reklam engelleyicilerin (adblocker) reklamların nasıl görüntülendiğini etkileyebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Kullanıcılar, reklam engelleyicilerin reklam süresini uzatıp uzatmadığını veya "Reklamı Geç" seçeneğini gizleyip gizlemediğini sorguluyor.

REKLAM ENGELLEYİCİ KULLANANLARI ETKİLİYOR

YouTube, bu uzun reklamların öncelikle reklam engelleyici kullananları hedef aldığını açıkladı. Normal kullanıcıların ise hâlâ 15 saniye sonra reklamları atlama seçeneğine sahip olduğunu belirtti.

Reklamların içerik üreticilerini desteklemek için önemli olduğunu vurgulayarak adblocker eklentilerinin, platformun kullanım koşullarına aykırı olduğunu hatırlatan YouTube, kullanıcılarına ya reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmalarını ya da reklamsız bir deneyim için YouTube Premium’a abone olmalarını öneriyor.

Bu arada son aylarda YouTube, reklam engelleyicilere karşı aşırı derecede agresif önlemler alıyor. Bu önlemler arasında şunlar bulunuyor: