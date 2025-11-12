Giresun'da balıkçı teknesi faciası! 1 kişi boğularak can verdi

Giresun'da sabah erken saatlerde Eynesil Kalesi açıklarında tekneyle balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C., dönüş yolunda teknenin motorunun arızalanması üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tekneyi kıyıya çekme çalışmaları sırasında tekne alabora oldu. Denize düşen üç kişiden Çağlar C. ve Haydar Y. kurtarılırken, Hasan Dede (70) boğularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.