Kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Hatay'da, Adana-Hatay TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde yaşanan kazada, İskenderun istikametinde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Kaza anıysa trafikte seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çakıldığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.